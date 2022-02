ჩვენ მხარს დავუჭერთ საქართველოსა და მოლდოვას კრიზისის შემთხვევაში – მაკრონი

საფრანგეთის პრეზიდენტი, ემანუელ მაკრონი აცხადებს, რომ მზად არიან, ზეწოლისა და დესტაბილიზაციის შემთხვევაში, მხარი დაუჭირონ საქართველოს. ამის შესახებ მაკრონი ტვიტერზე წერს.

„საქართველო და მოლდოვა ჩვენი კავშირის მეზობელი ქვეყნებია, ისინი ჩვენი პარტნიორები და მეგობრები არიან. დღეს დილით ამ ქვეყნის პრეზიდენტებს მე დავუდასტურე ჩვენი მზადყოფნა მხარდაჭერის შესახებ ზეწოლისა და დესტაბილიზაციის ნებისმიერი მცდელობის შემთხვევაში.

ჩვენ მხარს დავუჭერთ მათ კრიზისის დროს“ – წერს მაკრონი.

La Géorgie et la Moldavie sont des pays voisins de notre Union, elles sont nos partenaires et amies. À leurs présidentes, j’ai réaffirmé ce matin notre détermination à les soutenir contre toute tentative de tensions et de déstabilisation. Solidaires dans la crise, nous le serons.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 26, 2022