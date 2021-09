„თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი“ ბათუმში ვაკანსიას აცხადებს

„თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი“ (აჭარის ჰაბორგანიზაცია) აცხადებს ვაკანსიას.

პოზიცია: ფანდრაიზერი

ხანგრძლივობა: 38 თვე

განაკვეთი: სრული

განცხადების მიღების ბოლო ვადა: 23 სექტემბერი 2021, 18:00 საათი.

ადგილმდებარეობა: ბათუმი

სამუშაოს დაწყების თარიღი: 1 ოქტომბერი, 2021

ორგანიზაციის შესახებ:

„თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი“ წარმოადგენს აჭარის რეგიონში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც გაზეთ „ბათუმელების“ ჟურნალისტებმა 2001 წელს დააარსეს.

ორგანიზაცია ხელმძღვანელობს ლიბერალური ღირებულებებით და თავის საქმიანობას წარმართავს მიუკერძოებლობის, გამჭვირვალობის, დაინტერესებულ პირებთან თანამშრომლობისა და უწყვეტი განვითარების პრინციპებზე დაყრდნობით.

ორგანიზაციის მისიაა საქართველოში დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი მედიის მხარდაჭერა. ქვეყანაში დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრების ხელშეწყობა; საზოგადოებისთვის ლიბერალური ფასეულობების მიწოდება; მედიაწიგნიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა; მრავალფეროვნებისა და სოციალური ინტეგრაციის ღირებულების დამკვიდრების ხელშეწყობა; სამოქალაქო და ანგარიშვალდებული მოქალაქის, ასევე, მოქალაქეზე ორიენტირებული საჯარო მოხელის განათლების ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი ცხოვრების აქტიური მონაწილისთვის ადეკვატური ცოდნის მიწოდება.

მოვალეობები:

კონსულტაციები ფანდრაიზინგის მიმართულებით, იდეების საპროექტო წინადადებად ჩამოყალიბებაში დახმარების გაწევა ახალგაზრდებისთვის, დამწყები ორგანიზაციებისთვის, სათემო და საინიციატივო ჯგუფებისთვის, აჭარის რეგიონის მასშტაბით;

სამოქალაქო საზოგადოების საჭიროებების იდენტიფიცირება;

პროექტის სამიზნე ჯგუფებისთვის ღია კარის საგრანტო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;

ორგანიზაციის საგრანტო განაცხადების ინგლისურად თარგმნა.

დონორებთან კომუნიკაცია.

დამატებითი ინფორმაცია: შესაძლებელია საქმიანობა განხორციელდეს დისტანციურ რეჟიმში.

მოთხოვნები:

ადგილობრივ და საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან მუშაობის გამოცდილება;

საგრანტო განაცხადებისა და პროექტების წერის გამოცდილება;

კარგი წერილობითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარი ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

სამუშაოს დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და გუნდური მუშაობის უნარი.

ანაზღაურება: 250 ევროს ექვივალენტი ლარში, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გამოაგზავნონ რეზიუმე შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: vacancyijh@gmail.com და მიუთითონ 2 რეკომენდატორი.

რეზიუმეთა გადარჩევის შედეგად შერჩეულ კანდიდატებთან გაიმართება დამატებითი ონლაინგასაუბრება.

Independent Journalists’ House (Regional HUB Organization in Adjara) is announcing a vacancy.

Position: Fundraiser

Project title: “Civil Society STAR Initiative: CSOs as Sustainable, Transparent, Accountable and Resilient Development Actors in Georgia “

Duration: 38 months

Work schedule: full-time

Closing date: 23 september 2021, 18:00 p.m. local time.

Location: Batumi

Start date: 1 october, 2021

About organization:

Independent Journalist’ House represents a non-governmental organization operating in the Adjara region, founded by journalists of the newspaper “Batumelebi” in 2001.

The organization is guided by liberal values and conducts its activities based on the principles of impartiality, transparency, cooperation with stakeholders and continuous development.

The mission of the organization is to support independent, Impartial and transparent media, Promote the establishment of democratic values ​​in the country; Deliver liberal values ​​to the public; Promote media literacy; Promote the value of diversity and social integration; Promote the education of the civil and accountable citizen, as well as the citizen-oriented public servant, provide adequate knowledge to the active participant in public life.

Duties:

Consulting in the field of fundraising, assisting young people, start-up organizations, community and initiative groups in the development of ideas into project proposals throughout the Adjara region;

Identify the needs of civil society;

Provide information on open door grant programs to project target groups;

Translate the organization’s grant applications into English.

Communication with Donors.

Additional information:

It is possible to carry out activities remotely.

Main requirements:

Experience working with local and international donor organizations;

Experience in writing grant applications and projects;

Good written and verbal communication skills in Georgian and English;

Ability to plan work independently and work in a team;

Salary: 250 Euro equivalent in GEL, including all taxes.

Interested candidates should send a resume and indicate 2 recommenders in e-mail: vacancyijh@gmail.com

As a result of selection of resumes, we will have additional online interviews with the selected candidates.