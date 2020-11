კონკურსები მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის სამეცნიერო თემატიკაზე

საქართველო სამეცნიერო ფესტივალს – „ევროპელ მკვლევართა ღამეს“ უერთდება, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებისა და მოსწავლეებისთვის სხვადსხვა კონკურსი და აქტივობა გაიმართება.

სტუდენტებისთვის გამოცხადდება მოთხრობების კონკურსი სახელწოდებით – „O Captain! My Captain our Scientific trip here starts“. სკოლის მოსწავლეებისა და ასევე სტუდენტებისთვის კი, პიესების კონკურსი – მარია სკლადოვსკა-კიურის ცხოვრების შესახებ.

გამოცხადდება კონკურსი სამეცნიერო თემატიკაზე მუსიკალური კომპოზიციისა და ნახატის შესაქმნელად და კიდევ ერთი კონკურსი, რომელიც სკოლის მოსწავლეებისთვის ღია ლაბორატორიებისა და მუზეუმების ორგანიზებას გულისხმობს.

ფესტივალი, Twinning-ის მხარდაჭერით, ითვალისწინებს ტრენინგსაც – „ინტერსექტორული თანამშრომლობის შესაძლებლობების მხარდაჭერა კვლევასა და ინდუსტრიას შორის“.

განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, „ევროპელ მკვლევართა ღამე“ ევროპული მეცნიერებისა და ინოვაციების ფართო მასშტაბის ფესტივალია, რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და “Horizon 2020” პროგრამის ასოცირებულ ქვეყნებში იმართება.

27-28 ნოემბერს ფართომასშტაბიანი, მრავალდარგობრივი, შემეცნებითი, სახალისო, კულტურული, სპორტული აქტივობები დისტანციურად ჩატარდება ქალაქებში: თბილისში, თელავში, ქუთაისში, ბათუმში, ახალციხესა და ზუგდიდში.

ეს პროექტ „მეცნიერება კაპიტანიას“ ძირითადი ღონისძიებებია, რომლებიც ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდება. ამ პროექტის საგრანტო ბიუჯეტი საქართველოში, მთლიანობაში, 197 500 ევროა.