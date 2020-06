ჯანდაცვის სამინისტრო წამლების ხარისხის კვლევას საზღვარგარეთ გეგმავს

სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ბაზარზე არსებული მედიკამენტების „საზღვარგარეთული ლაბორატორიული კვლევაა “ საჭირო და ეს კვლევა ხარისხის კონტროლის [OMCL] ან ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ კვალიფიციურმა ლაბორატორიამ უნდა ჩაატაროს. ამის შესახებ სააგენტომ შესყიდვების სააგენტოს მისწერა და შესყიდვის დაჩქარებული წესით განხორციელებაზე თანხმობა მოითხოვა.

წამლების ხარისხთან დაკავშირებით კითხვები საზოგადოებაში არაერთხელ გაჟღერდა, მოქალაქეები მათ შეძენას საზღვარგარეთ ამჯობინებენ, არიან ისეთებიც, რომლებიც იმ მოტივით, რომ „ იქ უფრო ხარისხიანია“, საქართველო-თურქეთის საზღვარს მხოლოდ მედიკამენტების შესაძენად კვეთენ და რამდენიმე საათში უკან ბრუნდებიან.

სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ქვემდგომი უწყებაა და შესყიდვის აუცილებლობის დასაბუთების ნაწილში წერს, რომ 2020 წლის პროგრამის [რომლის ფარგლებშიც კვლევა უნდა განხორციელდეს] ძირითად მიზანს წარმოადგენს, საქართველოს ფარმაცევტული ბაზრის დაცვა ფალსიფიცირებული, წუნდებული, გაუვარგისებული და ვადაგასული სამკურნალო საშუალებებისგან.

სააგენტო წერს, ასევე, რომ ფარმაცევტულ ბაზარზე ბოლო პერიოდში მკვეთრად გაიზარდა სამკურნალო საშუალებების დაშვებული რაოდენობა.

ამ კონკრეტული შესყიდვის ფარგლებში 10-15 დასახელების სამკურნალო საშუალებების ლაბორატორიული კვლევის შესყიდვაა დაგეგმილი.

სააგენტოს წამლის ინსპექტირების სამმართველოს უფროსის, ნანა შაშიაშვილის ინფორმაციით, რაზეც ის სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორისთვის გაგზავნილ განმარტებით ბარათში წერს, კვლევა შესაძლოა ლუქსემბურგის, ლატვიისა და შვეიცარიის ლაბორატორიებში განხორციელდეს:

„წამლის ფორმების ხარისხის ლაბორატორიული კონტროლის მიზნით, ურთიერთთანამშრომლობის თხოვნით, მიმდინარე წელს წერილები დაეგზავნა EDQM (The European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) ქსელში – OMCL (Official Medicines Control Laboratories) გაერთიანებულ 20 ლაბორატორიას. მიღებული პასუხების მიხედვით, ნორვეგიის, შვედეთისა და ესტონეთის ლაბორატორიები, დატვირთული სამუშაო რეჟიმის გამო, ვერ შეძლებენ განახორციელონ საქართველოდან გაგზავნილი ნიმუშების ლაბორატორიული კონტროლი, ხოლო ლუქსემბურგის, ლატვიისა და შვეიცარიის ლაბორატორიები გამოხატავენ ურთიერთთანამშრომლობის სურვილს.“

კვლევის სავარაუდო ღირებულება 25 000 ევროა.

