1.3 მილიარდი ადამიანი კარანტინში – ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება

დღეს, 25 მარტს, მსოფლიოში 2.6 მილიარდი ადამიანია იზოლაციაში, მას შემდეგ, რაც ინდოეთმა მოსახლეობის (1.3 მილიარდი) სრული კარანტინი გამოაცხადა – წერს „ბიბისი“.

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, 25 მარტის მდგომარეობით, ინდოეთში კორონავირუსით 562 ადამიანია ინფიცირებული, მათგან 40 გამოჯანმრთელდა, 10 ადამიანი კი გარდაიცვალა.

25 მარტის 00:00 საათიდან 21 დღით ინდოეთში სრული კარანტინი გამოაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა, ნარენდრა მოდიმ, რათა ახალი კორონავირუსის გავრცელება შენელდეს.

„სახლიდან გამოსვლა აკრძალულია“, განაცხადა მან სატელევიზიო მიმართვაში და მოუწოდა მოსახლეობას, არ მიეცეს პანიკას. თუმცა დედაქალაქსა და სხვა დიდ ქალაქებში მაღაზიები ხალხით მალევე გადაივსო.

„ამ ეტაპზე უცნობია, როგორ შეძლებს მოსახლეობა საკვების და სხვა პირველადი საჭიროების ნივთების შეძენას, ან საერთოდ მიეცემათ თუ არა ამის უფლება“, – წერს „ბიბისი“.

კარანტინის შემოღების გადაწყვეტილება მოჰყვა სიტუაციის მკვეთრ გაუარესებას – სულ რაღაც რამდენიმე დღეში 519 ახალ დადასტურებულ შემთხვევას და 10 გარდაცვალების ფაქტს.

პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ გააფრთხილა საზოგადოება, რომ „ინდოეთის გადასარჩენად ყველა ქუჩა, ყველა სამეზობლო უნდა ჩაიკეტოს. თუ ამ 21 დღეს კარგად არ გაუმკლავდება, შემდეგ ჩვენი ქვეყანა 21 წლით დაიხევს უკან. ეს კომენდანტის საათია, ჩვენ მოგვიწევს ეკომონიკური ფასის გადახდა, მაგრამ ეს ყველას პასუხისმგებლობაა“.

By converging around shops, you are risking the spread of COVID-19.

No panic buying please.

Please stay indoors.

I repeat- Centre and State Governments will ensure all essentials are available. https://t.co/bX00az1h7l

— Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2020