თუ დავრჩებით სახლში, 6-10 კვირაში მინიმალური შემთხვევები გვექნება – ბილ გეითსი 

Microsoft -ის დამაარსებელი ბილ გეითსი ტვიტერზე საკუთარ ფოტოს პოსტავს წარწერით – „მე ვარ ბილ გეითსი და ვმუშაობ სახლიდან”. მსოფლიოს ერთ-ერთმა ყველაზე მდიდარმა და გავლენიანმა ბიზნესმენმა ოთხშაბათს ხალხს სადისკუსიო ფორუმ Reddit-ზე კორონავირუსის პანდემიის პირობებში სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ მოუწოდა. ბილ გეითსს ჰკითხეს, თუ რა დროში ხედავს ის მსოფლიო კრიზისიდან გამოსავალს, რაზეც ის პასუხობს, რომ თუ ქვეყნები ეფექტურ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ, ჩაატარებენ დროულ ტესტირებას, უზრუნველყოფენ მაქსიმალურად ყველაფრის ჩაკეტვას და ხალხი მოექცევა იზოლაციაში, მაშინ 6-10 კვირის განმავლობაში შემთხვევათა მინიმალურ რაოდენობას მივიღებთ და ყველაფერი ისევ გაიხსნება.

I’m answering your questions about the #COVID19 coronavirus on @reddit in 10 minutes: https://t.co/JXEYRCpCza pic.twitter.com/ESyUqomdSD

— Bill Gates (@BillGates) March 18, 2020