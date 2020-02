რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე მთავრობას: პატივი ეცით აჭარის მაუწყებლის დამოუკიდებლობას

საერთაშორისო ორგანიზაცია „რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“ საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს, პატივი სცეს აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობას.

ორგანიზაცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოში მიმდინარე პროცესებს 17 თებერვალს გამოეხმაურა ტვიტერზე და გააზიარა ფოტო აჭარის მაუწყებლის სლოგანით – #ვმუშაობთსაზოგადოებისთვის.

„ჟურნალისტები აპროტესტებენ პოლიტიკურ ზეწოლას რეგიონალურ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ბათუმში, შავი ზღვის სანაპიროზე. რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე მოუწოდებს ხელისუფლებას, პატივი სცეს აჭარის ტელევიზიის ახალი ამბების ჯგუფის სარედაქციო დამოუკიდებლობას,“ – აღნიშნულია განცხადებაში.

#Georgia: Journalists are protesting today against political pressure on a regional public TV channel @ajaratelevision in Batumi, on the Black Sea coast. @RSF_inter calls on the authorities to respect the editorial independence of Adjara TV’s newsroom. pic.twitter.com/6jC8SeZzM6

