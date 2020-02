მკურნალობის დაფინანსება და სოციალური დახმარება – აჭარის ჯანდაცვის 2020 წლის პროგრამები

სამინისტროს 2020 წლის პროგრამები

☑️ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2020 წლის პროგრამები.⤵️ ვრცლად იხილეთ:↘️ ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებიhttps://bit.ly/2TXyGpF↘️ სოციალური დაცვის პროგრამებიhttps://bit.ly/36ynIcN

