გარეული ღორი კინტრიშის დაცულ ტერიტორიაზე [ვიდეო]

გარეული ღორი კინტრიშის დაცული ტერიტორიიდან

კინტრიშის დაცული ტერიტორიის ფოტომახეში ამჯერად, ტყეებსა და ჭალებში მცხოვრები, ტალახის აბაზანების მოყვარული – გარეული ღორი მოხვდა 🐷

Posted by დაცული ტერიტორიების სააგენტო / Agency of Protected Areas (Georgia) on ხუთშაბათი, 19 დეკემბერი, 2019