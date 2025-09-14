ბათუმი,მთავარი,სიახლეები

როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში

როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 14 სექტემბრის 21 საათიდან 15 სექტემბრის 21 საათამდე აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოდ;

იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში.

ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლსა და მთიან რაიონებში:

  • დღისით: 22– 27 გრადუსი სითბო
  • ღამით: 13 – 18 გრადუსი სითბო

მაღალმთიან ზონაში:

  • დღისით: 15 – 20 გრადუსი სითბო
  • ღამით: 7 – 12 გრადუსი სითბო

ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +26 გრადუსია.

სინოპტიკოსების ცნობით, ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში, 16 და 17 სექტემბერს, მოსალოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი.

 

 

როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
