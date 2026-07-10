ფრონტზე რუსების წინსვლის ტემპი ორჯერ მეტად შემცირდა – სირსკი

უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი ალექსანდრ სირსკი აცხადებს, რომ 2026 წლის პირველ ნახევარში ფრონტზე რუსეთის წინსვლის ტემპი ორჯერ მეტად შემცირდა, ხოლო მოწინააღმდეგის საშუალო თვიური დანაკარგი დაღუპულებისა და დაჭრილების სახით დაახლოებით 32 ათას სამხედრო მოსამსახურეს შეადგენს.
„მოწინააღმდეგე ცდილობდა მასშტაბური შეტევის გაშლას, თუმცა ფაქტობრივად ვერცერთ დასახულ მიზანს ვერ მიაღწია, მიუხედავად ცოცხალ ძალასა და ტექნიკაში თითქმის ორმაგი უპირატესობისა.
თუ მანამდე რუსული არმია აქტიურ შეტევით მოქმედებებს 13 ოპერატიული მიმართულებით აწარმოებდა, ახლა ასეთი მიმართულებებიდან მაქსიმუმ ექვსი-შვიდი დარჩა“ – წერს სირსკი სოციალურ ქსელებში.
მისი თქმით, უკრაინული ჯარები აგრძელებენ თავდაცვით ოპერაციას, ხოლო ცალკეულ მიმართულებებზე ინარჩუნებენ ოპერატიულ ინიციატივას.
„ამჟამად ჩვენი საიერიშო მოქმედებების თანაფარდობა მოწინააღმდეგის მოქმედებებთან დაახლოებით 40-ით 60-ზეა. სწორედ თავდაცვის ძალების აქტიური მოქმედებების წყალობით, 2026 წლის პირველ ნახევარში რუსული ჯარების წინსვლის ტემპი ორჯერ მეტად შემცირდა“, — განაცხადა უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა.
სირსკი აღნიშნავს, რომ წინსვლის ტემპებით მხარეები ფაქტობრივად პარიტეტს მიუახლოვდნენ.
მან ასევე განაცხადა, რომ ექვსი თვის განმავლობაში ღრმა დარტყმების საშუალებებით რუსეთის ტერიტორიაზე 697 სამიზნე განადგურდა და მოწინააღმდეგისთვის მიყენებული პირდაპირი და ირიბი ეკონომიკური ზარალი სულ მცირე 6,1 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. მისივე თქმით, ეფექტურად მუშაობს უკრაინის საშუალო დისტანციის დარტყმების კამპანიაც და ამ პერიოდში მოწინააღმდეგის 7028 ობიექტის განადგურება შეძლეს.