უკრაინულმა დრონებმა რუსული ჩრდილოვანი ფლოტის 8 ტანკერი დაბომბეს – რობერტ ბროვდი

უკრაინულმა დრონებმა 7 ივლისის ღამეს, რუსული ჩრდილოვანი ფლოტის 8 ტანკერი დაბომბეს – წერს უკრაინული მედია უკრაინის შეიარაღებული ძალების სპეციალური დანიშნულების რაზმის მეთაურზე, რობერტ ბროვდიზე დაყრდნობით.
„რუსული ჩრდილოვანი ფლოტის 8 ტანკერი „მადიარის ჩიტების“ პილოტებმა დაბომბეს და ცეცხლი წაუკიდეს. აზოვის ზღვაში ყირიმისთვის ბენზინისთვის ბრძოლა გრძელდება“, – თქვა მან სატელეფონო კომენტარში ჟურნალისტებთან.
„მადიარის ჩიტებს“ უწოდებენ უკრაინის უპილოტო საფრენი აპარატების სპეცდანაყოფს, რომელსაც თავად დროვდი ხელმძღვანელობს.
ბროვდის ცნობით, ყველა ტანკერი უკვე იდენტიფიცირებულია.