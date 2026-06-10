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ვის ენდობიან უკრაინელები ზელენსკიზე მეტად

10.06.2026
ვის ენდობიან უკრაინელები ზელენსკიზე მეტად
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

კიევის საერთაშორისო სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოკითხვის თანახმად, უკრაინის პრეზიდენტს, ვოლოდიმირ ზელენსკის მოსახლეობის 61 პროცენტი ენდობა.

კვლევა აჩვენებს, რომ ზელენსკიზე მაღალი ნდობის რეიტინგი ქვეყანაში აქვთ უკრაინის ყოფილ მთავარსარდალს და ამჟამად უკრაინის ელჩს დიდ ბრიტანეთში, ვალერი ზალუჟნის – 73 პროცენტი, ზელენსკის ადმინისტრაციის უფროსს, დაზვერვის ყოფილ ხელმძღვანელს, კირილო ბუდანოვს – 70 პროცენტი და რობერტ ბროვდის, უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურს – 70 პროცენტი.

კვლევა ჩატარდა 2026 წლის 7 მაისიდან 3 ივნისამდე, უკრაინის მიერ კონტროლირებად რეგიონებში მობილური ტელეფონის ნომრების შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე სატელეფონო ინტერვიუების გამოყენებით. გამოიკითხა 18 წლის და უფროსი ასაკის 1015 რესპონდენტი.

კიევის საერთაშორისო სოციოლოგიის ინსტიტუტის განმარტებით, 2026 წლის აპრილთან შედარებით, ზელენსკის მიმართ ნდობისა და უნდობლობის მაჩვენებლები უცვლელი დარჩა, თუმცა ნდობისა და უნდობლობის ბალანსი ოდნავ გაუმჯობესდა და 22%-დან 27%-მდე გაიზარდა.

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ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

 

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