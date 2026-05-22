მთავარი,სიახლეები

საპატრიარქოს ეზოში მანქანის შევარდნის საქმეზე ერთ პირს პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა

22.05.2026
საპატრიარქოს ეზოში მანქანის შევარდნის საქმეზე ერთ პირს პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საპატრიარქოს ეზოში მანქანის შევარდნის საქმეზე პროკურატურამ ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. ბრალდებულს ხულიგნობას და ნივთის დაზიანებას ედავებიან.

„2026 წლის 20 მაისს ბრალდებული რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით, ავტომანქანით შეიჭრა საპატრიარქოს რეზიდენციის ტერიტორიაზე, სადაც დააზიანა ე.წ. „შლაგბაუმი“, შესასვლელი კარი და ეზოში მდგომი ავტომანქანა.

ავტომანქანის დაზიანების შემდგომ, იგი ეზოში მყოფ პირებს ემუქრებოდა, ძალადობის მუქარით გამოხატავდა საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემულობას და არღვევდა საზოგადოებრივ წესრიგს.

ბრალდებულის ქმედების შედეგად დაზარალებულებს 9350 ლარის ოდენობის მატერიალური ზიანი მიადგათ,“ – აღნიშნულია პროკურატურის მიერ დღეს, 22 მაისს გავრცელებულ ინფორმაციაში.

ბრალდებულს ბრალდება წარედგინა სსკ-ის 187-ე მუხლის პირველი ნაწილით [სხვისი ნივთის დაზიანება] და 239-ე მუხლის მესამე ნაწილით [ხულიგნობა].

„მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დაინიშნა,“ – აღნიშნულია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

ბრალის დადასტურების შემთხვევაში, დაკავებულს 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელის.

______________

ამ თემაზე:

საპატრიარქოს ეზოში მანქანა შევარდა – დაზიანებულია ჭიშკარი და შლაგბაუმი

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
კავშირშია აბორტი დემოგრაფიის პრობლემასთან? – ინტერვიუ
კავშირშია აბორტი დემოგრაფიის პრობლემასთან? – ინტერვიუ
„იმედია, ეს იყო გაუაზრებელი ნათქვამი“ – რა იქადაგა შიო III-მ ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით დაყოფაზე
„იმედია, ეს იყო გაუაზრებელი ნათქვამი“ – რა იქადაგა შიო III-მ ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით დაყოფაზე
83 ათასი ლარის თაღლითურად მითვისების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს
83 ათასი ლარის თაღლითურად მითვისების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს
სუს-ის ყოფილმა უფროსმა შესაძლოა საბოლოო განაჩენი სტრასბურგში გაასაჩივროს
სუს-ის ყოფილმა უფროსმა შესაძლოა საბოლოო განაჩენი სტრასბურგში გაასაჩივროს

უკრაინამ რუსეთში, კურსკთან სამხედრო ტექნიკის საწყობს დაარტყა

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 3 მარტი

რუსეთში დრონების თავდასხმის შედეგად ნავთობბაზა იწვის

ამბასადორის კუნძულზე, „ორიგამი ჰოლდინგი” მულტიფუნქციურ კომპლექსს ააშენებს 22.05.2026
ამბასადორის კუნძულზე, „ორიგამი ჰოლდინგი” მულტიფუნქციურ კომპლექსს ააშენებს
რას ითხოვდნენ აქციაზე, ივანიშვილის სასტუმროსთან, მოპედების ბათუმელი მეპატრონეები 22.05.2026
რას ითხოვდნენ აქციაზე, ივანიშვილის სასტუმროსთან, მოპედების ბათუმელი მეპატრონეები
საპატრიარქოს ეზოში მანქანის შევარდნის საქმეზე ერთ პირს პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა 22.05.2026
საპატრიარქოს ეზოში მანქანის შევარდნის საქმეზე ერთ პირს პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში 22.05.2026
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 22 მაისი 22.05.2026
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 22 მაისი
‘I Don’t Think the Course Against the EU Is Fixed’ — Farewell Interview with the Outgoing German Ambassador [Video] 21.05.2026
‘I Don’t Think the Course Against the EU Is Fixed’ — Farewell Interview with the Outgoing German Ambassador [Video]