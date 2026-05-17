ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ყველაზე ხშირად 44 წლამდე ასაკის ქალები არიან

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

2026 წლის პირველ კვარტალში, იანვრიდან მარტის ჩათვლით, საქართველოში ოჯახში ძალადობაზე 2025 შემაკავებელი ორდერი გამოიცა 3774 პირზე – ასეთია შს სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკა.

1641 ქალი შს სამინისტროს სტატისტიკაში იდენტიფიცირებულია, როგორც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, მათგან 41 პირი 13 წლამდე გოგო იყო.

წლის პირველი კვარტლის სტატისტიკის თანახმად, ყველაზე ხშირად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი 25-დან 44 წლამდე ასაკის ქალები არიან [აღრიცხულია 847 რეგისტრირებული შემთხვევა].

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი 282 კაცი გახდა 2026 წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში, ოთხი მათგანი 17 წლამდე მოზარდი იყო.

ოჯახში ძალადობის ფორმების სტატისტიკური ანალიზი კი ასე გამოიყურება:

  • ფსიქოლოგიური – 1897
  • ფიზიკური – 488
  • ეკონომიკური – 29
  • სექსუალური – 14
  • იძულება – 12
  • უგულებელყოფა – 19

2026 წლის პირველ კვარტალში ოჯახში ძალადობის ყველაზე მეტი შემთხვევაა რეგისტრირებული თბილისში [936], ქვემო ქართლში [231], კახეთსა [205] და აჭარაში [167].

ამავე პერიოდში ოჯახში ძალადობის რეგისტრირებული ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია რაჭა-ლეჩხუმში [1], მცხეთა-მთიანეთში [12] და გურიაში [22].

