მთავარი,სიახლეები

ცოლსა და შშმ გერზე ძალადობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს

14.05.2026
ცოლსა და შშმ გერზე ძალადობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ხაშურში ოჯახის წევრის მიმართ განხორციელებული ძალადობის, იძულებისა და მუქარის ბრალდებით წარსულში ნასამართლევი პირი დააკავეს.

„გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, მისსავე საცხოვრებელ სახლში, ფიზიკურად და სიტყვიერად იძალადა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე არასრულწლოვანი გერისა და მეუღლის მიმართ.

ბრალდებულმა მეუღლის მიმართ ცივი იარაღის გამოყენებით ასევე განახორციელა სიცოცხლის მოსპობის მუქარა და იძულება, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა“ – წერს შსს.

პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს.

გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე პრიმა, 11 პრიმა 150-ე და 11 პრიმა 151-ე მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ბათუმში წითელი ცირკულარით ძებნილი თურქეთის ორი მოქალაქე დააკავეს
ბათუმში წითელი ცირკულარით ძებნილი თურქეთის ორი მოქალაქე დააკავეს
რატომ ყიდულობს შსს 94 000 კვერცხს ტენდერის გარეშე, გადაუდებელი აუცილებლობით
რატომ ყიდულობს შსს 94 000 კვერცხს ტენდერის გარეშე, გადაუდებელი აუცილებლობით
შსს-მ 44 პირი დააკავა ქურდულ სამყაროსთან კავშირის ბრალდებით
შსს-მ 44 პირი დააკავა ქურდულ სამყაროსთან კავშირის ბრალდებით
„ბინის რემონტის დაპირებით 120 ათასი ლარი მიისაკუთრა“ – შსს-მ 1 პირი დააკავა
„ბინის რემონტის დაპირებით 120 ათასი ლარი მიისაკუთრა“ – შსს-მ 1 პირი დააკავა

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 12 აპრილი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 23 ნოემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 9 დეკემბერი

სუს-ის ყოფილმა უფროსმა შესაძლოა საბოლოო განაჩენი სტრასბურგში გაასაჩივროს 14.05.2026
სუს-ის ყოფილმა უფროსმა შესაძლოა საბოლოო განაჩენი სტრასბურგში გაასაჩივროს
ბათუმში წითელი ცირკულარით ძებნილი თურქეთის ორი მოქალაქე დააკავეს 14.05.2026
ბათუმში წითელი ცირკულარით ძებნილი თურქეთის ორი მოქალაქე დააკავეს
ცოლსა და შშმ გერზე ძალადობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს 14.05.2026
ცოლსა და შშმ გერზე ძალადობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს
სურსათის სააგენტო ძაღლების საიდენტიფიკაციო 102 092 მიკროჩიპს ყიდულობს 14.05.2026
სურსათის სააგენტო ძაღლების საიდენტიფიკაციო 102 092 მიკროჩიპს ყიდულობს
ქართველები, რომლებმაც საფრანგეთში ივანიშვილის დასანქცირებაზე იმუშავეს 14.05.2026
ქართველები, რომლებმაც საფრანგეთში ივანიშვილის დასანქცირებაზე იმუშავეს
„მე ამდენი ფული არ მაქვს“ – ერმაკს პატიმრობა შეუფარდა უკრაინის სასამართლომ 14.05.2026
„მე ამდენი ფული არ მაქვს“ – ერმაკს პატიმრობა შეუფარდა უკრაინის სასამართლომ