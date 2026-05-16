პუტინი ჩინეთში მიდის სი ძინპინთან შესახვედრად

რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 19-20 მაისს ოფიციალურ ვიზიტს გამართავს ჩინეთში.
კრემლის ცნობით, შეხვედრა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტის, სი ძინპინის მიწვევის შემდეგ დაიგეგმა და განხილული იქნება ორმხრივ ურთიერთობები და ქვეყნებს შორის ყოვლისმომცველი პარტნიორობისა და თანამშრომლობის განმტკიცება, თავად ვიზიტი კი ეძღვნება „კეთილმეზობლობის, მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების“ 25 წლისთავს.
კრემლის ცნობით, საუბარი შეეხება მოსკოვსა და პეკინს შორის ეკონომიკისა და სავაჭრო პოლიტიკის სფეროში თანამშრომლობას.
პუტინის ვიზიტი ჩინეთში აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის პეკინში ვიზიტიდან მოკლე ხანში დაიგეგმა. შეგახსენებთ, რომ აშშ-ის პრეზიდენტი ჩინეთში 13 მაისს ჩავიდა, დღეს კი, 16 მაისს, კრემლმა პუტინის ჩინეთში ვიზიტის შესახებ გაავრცელა ინფორმაცია.
უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ პუტინი ჩინეთში რამდენჯერმე ჩავიდა.
მედიის ცნობით, შესაძლოა, ჩინეთში ჩავიდეს უკრაინის დელეგაციაც. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ანდრიი სიბიჰამ განაცხადა, რომ ჩინური მხარისგან მიწვევა აქვთ და ამჟამად თარიღი ზუსტდება.