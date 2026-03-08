როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 8 მარტის 21 საათიდან 9 მარტის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი. უმეტეს რაიონში წვიმა.
მთაში მოსალოდნელია თოვა.
იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:
- დღისით: 8 – 13 გრადუსი სითბო
- ღამით: 1 – 6 გრადუსი სითბო
მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 1 – 6 გრადუსი სითბო
- ღამით:0 – 3 გრადუსი ყინვა
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 1 – 6 გრადუსი ყინვა
- ღამით: 3 – 8 გრადუსი ყინვა
ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +10 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, 10 და 11 მარტს აჭარაში მოსალოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი.