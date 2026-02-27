როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 27 თებერვლის 21 საათიდან 28 თებერვლის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, წვიმა, მაღალ მთაში თოვა – ზოგან ძლიერი, ქარბუქი და ზვავსაშიშროება.
იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში, რომელიც ზოგან გაძლიერდება 17-22 მეტრ წამამდე.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:
- დღისით: 5 – 10 გრადუსი სითბო
- ღამით: 2 – 7 გრადუსი სითბო
მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 1 – 6 გრადუსი სითბო
- ღამით: 9 – 5 გრადუსი ყინვა
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 0 – 5 გრადუსი სითბო
- ღამით: 2 – 7 გრადუსი ყინვა
ზღვის ღელვა 4-5 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +9 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, 1-2 მარტს მოსალოდნელია წვიმა, მთაში თოვა.