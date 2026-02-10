ხელვაჩაურში ფრინველის არალეგალური სასაკლაო გამოავლინეს

ხელვაჩაურსა და საჩხერეში ფრინველის არალეგალური სასაკლაო გამოავლინეს.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ხელვაჩაურში ფრინველებს კლავდნენ ვეტერინარული ზედამხედველობის გარეშე, სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების და ტექნოლოგიური პროცესის უხეში დარღვევით.
„შპს „ატო“ [მის: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ფანასკერტელ-ციციშვილის 29] ფერმის ტერიტორიაზე ფრინველის დაკვლას ახორციელებდა ვეტერინარული ზედამხედველობის გარეშე, სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმებისა და ტექნოლოგიური პროცესის უხეში დარღვევით. ბიზნესოპერატორს არ ჰქონდა მინიჭებული სააგენტოს სავალდებულო აღიარება და საქმიანობდა ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე.
კრიტიკული შეუსაბამობები გამოვლინდა საჩხერეში, ინდმეწარმე ნ. ბ.-ს [მის: თამარ მეფის N15] ფრინველთა სასაკლაოზეც. ბიზნესოპერატორს არ ჰქონდა სააგენტოსაგან მინიჭებული სავალდებულო აღიარება. ობიექტზე დაილუქა ვეტერინარული ზედამხედველობის გარეშე, ტექნოლოგიური პროცესისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დარღვევით დაკლული 80კგ. ფრინველის ხორცი.
ორივე ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა კანონმდებლობის შესაბამისად და შეუსაბამობების აღმოფხვრამდე შეუჩერდათ საწარმოო პროცესი,“ – აღნიშნულია სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ დღეს, 10 თებერვალს გავრცელებულ ინფორმაციაში.