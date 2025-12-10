მთავარი,სიახლეები

სახალხო დამცველს თანამშრომელმა სასამართლო დავა ნაწილობრივ მოუგო

10.12.2025 •
სახალხო დამცველს თანამშრომელმა სასამართლო დავა ნაწილობრივ მოუგო
თბილისის საქალაქო სასამართლომ უკანონოდ მიიჩნია სახალხო დამცველის მიერ მიღებული კონკრეტული ბრძანება, რომელიც მისივე თანამშრომლისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის – საყვედურის გამოცხადებას ითვალისწინებდა.

სასამართლოში საქმის მოგების შემდეგაც ლევან პაპავა ისევ სახალხო დამცველის თანამშრომელია. ის სახალხო დამცველის წარმომადგენელია სამეგრელოში.

თანამშრომელი, რომ სახალხო დამცველს სასამართლოში უჩიოდა, ამის შესახებ „ბათუმელები“ 2024 წელს წერდა. ლევან პაპავა ამბობდა, რომ უშუალო ხელმძღვანელის მხრიდან დისკრიმინაციული მოპყრობის ადრესატი გახდა, რაც სახალხო დამცველმა არ განიხილა. ამ სტატიის გამოქვეყნებიდან რამდენიმე დღეში სახალხო დამცველმა სასამართლო დავის შესახებ საჯაროდ ინფორმაცია გაავრცელა.

ლევან პაპავა სასამართლოში ითხოვდა კონკრეტული ბრძანების ბათილად ცნობას, რაც სასამართლომ დააკმაყოფილა. დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა განსხვავებული შეხედულების ნიშნით და მორალური ზიანისთვის სიმბოლური თანხის დაკისრება სახალხო დამცველისთვის კი, სასამართლომ არ დააკმაყოფილა.

„საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებებისა და შესაბამისი სამართლებრივი ნორმების ურთიერთშეჯერების საფუძველზე სასამართლოს მიაჩნია, რომ საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 32-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად, სახალხო დამცველის 2024 წლის 11 აპრილის Nკ/255 ბრძანება ლევან პაპავასთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის შეფარდების თაობაზე ბათილად უნდა იქნას ცნობილი, ვინაიდან იგი მიღებულია „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნათა დარღვევით“, – აღნიშნულია მოსამართლე ნინო ბუაჩიძის 2025 წლის 5 ნოემბერს მიღებულ გადაწყვეტილებაში.

„ჩემს სარჩელში მითითებული დამატებითი მოთხოვნები, მათ შორის, დისკრიმინაციული მოპყრობის ფაქტის დადგენა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა და ახლა ლევან იოსელიანმა იფიქროს, რამდენად არის ყოველივე ეს ალტერნატივა და გამოსავალი მისთვის.

როცა სასამართლო დაადგენს, რომ სახალხო დამცველმა კანონი დაარღვია, ვფიქრობ, ამგვარი სურათი კატასტროფულია…

უმარტივესად და სალაპარაკო ენაზე რომ შევნიშნო, სახალხო დამცველი უფლებამოსილია სხვა უწყებებს მიმართოს წინადადებით კონკრეტულ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენების შესახებ, ხოლო მის დაქვემდებარებულ თანამშრომელს კანონდარღვევით უფარდებს პასუხისმგებლობის ზომას,“ – წერს საკუთარ ფეისბუქგვერდზე ლევან პაპავა.

სახალხო დამცველი სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს:

“თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2025 წლის 5 ნოემბრის გადაწყვეტილების თანახმად, არ დაკმაყოფილდა ლევან პაპავას მოთხოვნა დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენისა და მორალური ზიანის ანაზღაურების თაობაზე. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ის დღემდე აპარატში დასაქმებული პირია და სასამართლო დავის მიუხედავად აგრძელებს საქმიანობას, რაც იმას მოწმობს, რომ მის მიმართ არანაირი დისკრიმინაცია ან დევნა არც დავის დაწყებამდე და არც მას შემდეგ არ განხორციელებულა.

სასამართლოს ამავე გადაწყვეტილების თანახმად, ბათილად იქნა ცნობილი საქართველოს სახალხო დამცველის 2024 წლის 11 აპრილის Nკ/255 ბრძანება, თუმცა აღნიშნული სასამართლოს გადაწყვეტილება არ შეიცავს მსჯელობას ლევან პაპავას მიერ ჩადენილი იყო თუ არა დისციპლინური გადაცდომა, მიუხედავად იმისა, რომ ლევან პაპავა სარჩელში და სასამართლო პროცესის განმავლობაშიც მიუთითებდა, რომ მას დისციპლინური გადაცდომა არ ჩაუდენია. სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღო მხოლოდ იმ საფუძვლით, რომ სასამართლოს მოსაზრებით დაცული არ იყო დისციპლინური წარმოების დაწყების ვადა. სასამართლოს ამ შეფასებას სახალხო დამცველი არ ეთანხმება და შესაბამისად დავა გაგრძელდება სააპელაციო სასამართლოში,”- მოგვწერეს სახალხო დამცველის პრესცენტრიდან.

 

