რუსეთიდან პირდაპირი ინვესტიციები გაორმაგდა – მესამე კვარტალის სტატისტიკა

რუსეთიდან საქართველოში პირდაპირი ინვესტიციების მოცულობა 2025 წლის მესამე კვარტალში 8,8 მილიონი ლარით გაიზარდა 2024 წლის მესამე კვარტალთან შედარებით.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის [საქსტატი] მონაცემებით, 2025 წლის მესამე კვარტალში საქართველოში პირდაპირმა ინვესტიციამ რუსეთიდან 17,5 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა [სულ, მიმდინარე წლის სამ კვარტალში ერთად კი – 56,8 მილიონი აშშ დოლარი].
საქსტატის მონაცემებით, 2024 წლის მესამე კვარტალში რუსეთიდან პირდაპირმა ინვესტიციამ საქართველოში 8,7 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა, მთელი ამ წლის განმავლობაში რუსეთიდან ჯამში 71,4 მილიონი აშშ დოლარის პირდაპირი ინვესტიცია განხორციელდა; 2023 წელს კი – 116,9 მილიონი აშშ დოლარის.
საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2025 წლის III კვარტალში მთლიანობაში 533.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 2024 წლის III კვარტალის დაზუსტებულ მონაცემებზე 2-ჯერ მეტია.
საქსტატი განმარტავს, რომ ზრდა განპირობებულია სავალო ვალდებულებების მაჩვენებლის ზრდით. სავალო ვალდებულებებში კი აისახება სავაჭრო კრედიტები და სესხები.
უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნების წილს რაც შეეხება, საქსტატის ინფორმაციით 2025 წლის III კვარტალში პირველ ადგილზეა აშშ – 93.5 მლნ. აშშ დოლარით, რაც მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 17.5 პროცენტს შეადგენს; მეორე ადგილზე იმყოფება ესპანეთი – 72.1 მლნ. აშშ დოლარით (13.5 პროცენტი); ხოლო მესამეზე თურქეთი – 70.0 მლნ. აშშ დოლარით (13.1 პროცენტი). ამ სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილი ინვესტიციების მთლიანი მოცულობის 44.2 პროცენტს შეადგენს.
2025 წლის III კვარტალში ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია უძრავი ქონების სექტორში განხორციელდა და 91.7 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 17.2 პროცენტია.
მეორე ადგილს იკავებს ტრანსპორტის სექტორი – 79.8 მლნ. აშშ დოლარით (15.0 პროცენტი).
მესამე ადგილზეა წყალმომარაგება და ნარჩენების მართვა – 71.5 მლნ. აშშ დოლარით (13.4 პროცენტი).
საქსტატის განცხადებით, „2025 წლის დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება 2026 წლის 17 აგვისტოს, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წინა პერიოდების მონაცემების ცვლილება“.