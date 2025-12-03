ბათუმის აქციაზე, 3 დეკემბერს, აჩვენებენ BBC-ის საგამოძიებო ფილმს „როდესაც წყალი გწვავს“

დღეს, 3 დეკემბერს, საღამოს 8 საათზე, საკონსტიტუციო სასამართლოსთან აჩვენებენ BBC-ის საგამოძიებო ფილმს „როდესაც წყალი გწვავს: ბრძოლა საქართველოსთვის“.
BBC-ის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების თანახმად, გასულ წელს „ოცნების“ მთავრობამ ანტისამთავრობო მომიტინგეების წინააღმდეგ გამოიყენა პირველი მსოფლიო ომის ეპოქის ქიმიური იარაღი – ბრომობენზილის ციანიდი, რომელიც ასევე ცნობილია, როგორც კამიტი [camite].
„ქართული ოცნება“ ამ ცნობას აბსურდს უწოდებს და BBC-ის სასამართლოში ჩივილით ემუქრება.
„ერთად ვნახოთ და გავიხსენოთ რუსული რეჟიმის მიერ ერთი წლის წინ ჩადენილი დანაშაულები! ფილმი არის ინგლისურენოვანი, ქართული სუბტიტრებით.
გელოდებით. თავისუფლება პოლიტიკურ პატიმრებს!“ – აღნიშნულია ფეისბუქგვერდზე „ბათუმის მოძრაობა“.
ბათუმში უწყვეტი საპროტესტო აქცია საკონსტიტუციო სასამართლოსთან 19:00 საათზე დაიწყება.
