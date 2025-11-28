ზელენსკიმ ერმაკი თანამდებობიდან გაათავისუფლა – მედია

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი თანამდებობიდან გაათავისუფლა.
მანამდე, დღეს, 28 ნოემბერს, ცნობილი გახდა, რომ ანდრეი ერმაკის რეზიდენციაში ჩხრეკა ჩატარდა.
ანდრეი ერმაკის სახლში ჩხრეკა ჩაატარეს САП-მა, უკრაინის სპეციალიზებულმა ანტიკორუფციულმა პროკურატურამ და უკრაინის ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ (ნაბუ). უწყებებმა ოფიციალურად დაადასტურეს, რომ ჩხრეკა გამოძიების ფარგლებში მიმდინარეობს.
ჩხრეკის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა თავად ანდრეი ერმაკმაც. მისი თქმით, გამომძიებლებს დაბრკოლება არ შეჰქმნიათ და მათ ბინაზე სრული წვდომის უფლება მისცა.
„ჩემი ადვოკატები ადგილზე იმყოფებიან და სამართალდამცავებთან თანამშრომლობენ“, – დაწერა ერმაკმა, თუმცა არ დაუზუსტებია, თავად იმყოფება თუ არა ჩხრეკის ადგილას.
უცნობია, რამდენად უკავშირდება უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის ადმინისტრაციის უფროსის სახლში მიმდინარე ჩხრეკა კორუფციულ სკანდალს.