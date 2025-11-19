ბათუმის მერიასთან გზა გადაკეტეს – „ვითხოვთ მერთან შეხვედრას“

დღეს, 19 ნოემბერს, ბათუმის მერიასთან ასამდე მოქალაქე შეიკრიბა და საპროტესტო აქცია გამართეს. მოქალაქეები აცხადებენ, რომ მშენებელი კომპანიისგან დაზარალებულები არიან და მერიას სთხოვენ დახმარებას, მიიღონ ბინები, რომლის თანხაც გადახდილი აქვთ, თუმცა მშენებლობა შეჩერებულია.
მოქალაქეების თქმით, საქმე ეხება ბათუმში, ბაგრატიონის #113-ში მიმდინარე მშენებლობას, რომელშიც ბინა მოქალაქეებს წლების წინ აქვთ შეძენილი, თუმცა პროექტი რამდენიმე კომპანიაზე გადაიყიდა, საცხოვრებელი კორპუსი კი ამ დრომდე არ აშენებულა.
„2017 წელს შეიძინა ბინა ჩემმა შვილმა, 2025 წელია და ბინა ისევ არ აქვს. 22 სართული უნდა აშენებულიყო და 10 სართულია ჯერ. დაახლოებით 120 ოჯახი ვართ დაზარალებული“ – უთხრა „ბათუმელებს“ აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ.
მოქალაქეებმა „ბათუმელებს“ უთხრეს, რომ დღეს წინასწარ, ერთო კვირით ადრე შეთანხმებული იყვნენ ბათუმის მერთან, გიორგი ცინცაძესთან შეხვედრაზე, თუმცა მერიაში მოსულებს ქალაქის მერი ადგილზე არ დახვდათ.
მოქალაქეებმა მერიასთან რამდენიმე წუთით გზაც გადაკეტეს, მობილიზებული იყო პოლიცია.
მოგვიანებით აქციის მონაწილეებს მერიის წარმომადგენელმა აცნობა, რომ ბათუმის მერი მათ დღეს, მოკლე ხანში შეხვდებოდა.
„მერია დაგვიდგეს გვერდით, ყველა დაგვაკმაყოფილონ“ – ასეთია მოქალაქეების მოთხოვნა.
ბათუმში არაერთი დაუსრულებელი კორპუსია. დაზარალებული მოქალაქეები, რომლებმაც ბინებში ფული უკვე გადაიხადეს, წლებია კორპუსების აშენებას უშედეგოდ ელიან.
მოქალაქეების ინფორმაციით მშენებლობას ბოლოს „როდოს დეველოპმენტი“ აწარმოებდა, ეს კომპანია 2022 წელს არის დარეგისტრირებული საჯარო რეესტრში და მისი მფლობელი ლევან ვადაჭკორიაა. მას ორმაგი მოქალაქეობა აქვს და რუსეთის მოქალაქეც არის.
ნახეთ „ბათუმელების“ პირდაპირი ჩართვა აქციიდან: