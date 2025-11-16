როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 16 ნოემბრის 21 საათიდან 17 ნოემბრის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, უმეტესად უნალექოდ.
იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მეტრი წამში.
- დღისით: 16 – 21 გრადუსი სითბო
- ღამით: 8 – 13 გრადუსი სითბო
მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 15 – 20 გრადუსი სითბო
- ღამით: 3 – 8 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 8 – 13 გრადუსი სითბო
ღამით: 0 – 5 გრადუსი სითბო
ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა კი +16 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, 18 და 19 ნოემბერს აჭარაში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი.