დააკავეს 73 წლის კაცი, რომელსაც არასრულწლოვანის გაუპატიურება ედება ბრალად

კასპში დააკავეს 73 წლის კაცი, რომელსაც არასრულწლოვანი თანასოფლელის გაუპატიურებას ედავებიან.
ინფორმაცია 1952 წელს დაბადებული მ.ნ.-ს არასრულწლოვანის გაუპატიურების ბრალდებით დაკავების შესახებ შსს-მ დღეს გაავრცელა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული 3 ნოემბერს დააკავეს.
დღესვე, პროკურატურამ დაკავებულს არასრულწლოვანის გაუპატიურების და სექსუალური ხასიათის ქმედების ფაქტებზე ბრალდება წარუდგინა.
„გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ძალადობით, ძალადობის მუქარით და ასაკობრივი უმწეობის გამოყენებით არასრულწლოვანი თანასოფლელი გააუპატიურა და მის მიმართ სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედება განახორციელა“ – წერს პროკურატურა.
დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 137-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით (გაუპატიურება ჩადენილი არასრულწლოვანის მიმართ) და 138-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით (სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედება თოთხმეტი წლის ასაკს მიუღწეველი პირის მიმართ) წარედგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
____________
კადრი შს სამინისტროს არქივიდან.