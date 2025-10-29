მთავარი,სიახლეები

ქართველ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაციის განცხადება ნინო დათაშვილზე

29.10.2025 •
ქართველ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაცია ფეისბუქზე განცხადებით ეხმიანება ინფორმაციას პატიმრობაში მყოფი მასწავლებლის, ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესების შესახებ.

„ჩვენ, ქართველ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაცია, ვაკვირდებით რა ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებსა და თავისუფლებააღკვეთილი ჩვენი თანამოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობას, როგორც სამედიცინო ეთიკისა და ჰუმანური ღირებულებებისადმი ერთგული ორგანიზაცია, ვაცხადებთ და შევახსენებთ შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომ ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვა, ადეკვატური სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა და ჰუმანური მოპყრობა არის ფუნდამენტური უფლება, რომლის გარანტირება აუცილებელია ნებისმიერი მოქალაქისთვის, მიუხედავად მისი პოლიტიკური შეხედულებებისა.

ჩვენ განსაკუთრებულ შეშფოთებას გამოვთქვამთ ღირსეული პედაგოგის, ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, რომელიც ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, პროგრესულად უარესდება დღიდან მისი თავისუფლების აღკვეთისა.

ნინო დათაშვილი საჭიროებს კვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გაწევას, ქირურგიული ჩარევისა და შემდგომი, რთული რეაბილიტაციის პროცესის ჩათვლით, შესაბამის გარემო-პირობებში.

სწორედ ამიტომ, მოვუწოდებთ და ვთხოვთ, საქართველოს შესაბამის სახელმწიფო სამედიცინო სტრუქტურებს, დაიცვან სამედიცინო ეთიკისა და ადამიანის უფლებების სტანდარტები, რაც დემოკრატიული საზოგადოების საფუძველია.

ქართველ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაცია ასევე, სოლიდარობას უცხადებს ყველა იმ პედაგოგსა და კოლეგას, ვინც თავიანთი საქმიანობა მიუძღვნეს ადამიანის ჯანმრთელობას, განათლებასა და კეთილდღეობას.

ჩვენ კვლავ ვადასტურებთ ჩვენს ერთგულებას ადამიანური ღირსების, ჯანმრთელობისა და პროფესიული პატიოსნების დაცვისადმი“ – ვკითხულობთ განცხადებაში.

ორგანიზაცია PHR-ის ცნობით, რომელიც ნინო დათაშვილის უფლებებს იცავს, პენიტენციურ დაწესებულებაში ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა. დღეს, 29 ოქტომბერს, ნინო დათაშვილი თავის სასამართლო პროცესს ვერ ესწრება.

სამოქალაქო აქტივისტი, სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ნინო დათაშვილი სასამართლოს მანდატურზე თავდასხმის ბრალდებით 20 ივნისს დააკავეს. პროკურატურა მას ედავება სისხლის სამართლის კოდექსის 353-ე სეკუნდა მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას, კერძოდ, საჯარო მოსამსახურეზე – სასამართლოს მანდატურზე თავდასხმას მის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს.

