27.10.2025 •
„თავისუფლების მოედნის“ 10 ნაბიჯი რეჟიმის დასამარცხებლად – „მოვიწვევთ სამოქალაქო ყრილობას“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 27 ოქტომბერს, „თავისუფლების მოედანმა“ ბრიფინგი გამართა და წინააღმდეგობის გაგრძელების 10 კონკრეტული ნაბიჯი წარმოადგინა.

  1. მთელი საქართველოს და თბილისის სხვადასხვა უბნის შემოვლა, სამოქალაქო საბჭოების ჩამოყალიბება. „რაც შეიძლება მეტ ადამიანთან უნდა მივიტანოთ სიმართლე“, – აცხადებს „თავისუფლების მოედნის“ ლიდერი, ლევან ცუცქირიძე.
  2. რეალური და ძლიერი ალტერნატივის ფორმირება. „წლის ბოლოს თანამოქალაქეებთან და თანამებრძოლებთან ერთად მოვიწვევთ მასშტაბურ სამოქალაქო ყრილობას, სადაც ვიმსჯელებთ ბრძოლის შემდეგ ნაბიჯზე, მხარს დავუჭერთ გარდამავალი პერიოდის ხედვას და გეგმას,“ – აღნიშნა ლევან ცუცქირიძემ.
  3. 30 დღეში „თავისუფლების მოედანი“ წარმოადგენს თავისუფლების პროგრამას საქართველოსთვის. ამ პროგრამაში განხილული იქნება რეფორმები და ის ნაბიჯები, რაც უნდა გადაიდგას გარდამავალ პერიოდში „დემოკრატიის აღდგენამდე“.
  4. 30 დღეში „თავისუფლების მოედანი“ წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების განახლებულ დოქტრინას, „ქართულ ოცნებას“ წლების განმავლობაში არ განუახლებია იმის მიუხედავად, რომ სულ მშვიდობაზე საუბრობს. ვაჩვენებთ ხედვას, რეალურად როგორ უნდა დავიცვათ მშვიდობა“, – განაცხადა ბრიფინგზე ლევან ცუცქირიძემ.
  5. ეტაპობრივად „თავისუფლების მოედანი“ წარმოადგენს გუნდის იმ წევრებს, რომლებსაც მოძრაობის შეფასებით, „აქვთ ცოდნა და გამოცდილება, ჩაიბარონ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები“.
  6. იწყება ხელმოწერების შეგროვება ლუსტრაციის კანონის მხარდასაჭერად.
  7. საერთაშორისო მხარდაჭერის გასაძლიერებლად და დიასპორების კიდევ უფრო გასააქტიურებლად, იქმნება დემოკრატიის ეროვნული ფონდი;
  8. „ოცნებაზე“ საერთაშორისო ზეწოლის გასაძლიერებლად, ჩვენი საერთო ძალის უკეთესი კოორდინაციისთვის ჩვენს პარტნიორებს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიიდან, საქართველოს მეხუთე და მეოთხე პრეზიდენტებს, ასევე ყოფილ დიპლომატებს ვთავაზობთ და მათ ნაწილს უკვე შევთავაზეთ ერთობლივად დავაფუძნოთ საგარეო პოლიტიკის საბჭო,“ – განაცხადა ლევან ცუცქირიძემ.
  9. „თავისუფლების მოედანი“ ევროპელ პარტნიორებთან ერთად ცდილობს ევროკავშირში მუდმივმოქმედი, საერთაშორისო, მაღალი დონის კონფერენციის შექმნას, სადაც რეგულარულად განიხილავენ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს.
  10. გამჭვირვალობის და საჯაროობის უზრუნველსაყოფად „თავისუფლების მოედანი“ ყოველ სამშაბათს, თსუ-სთან, უახლოესი 2 თვე საზოგადოებისა და მედიის კითხვებს უპასუხებს.

უკვე 334 დღეა საქართველოში უწყვეტი საპროტესტო აქცია გრძელდება. წინააღმდეგობის მოთხოვნებია სინდისის პატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლება, არალეგიტიმური მთავრობის გადადგომა და დემოკრატიულ, სამართლიან გარემოში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
შსს 1 მილიონად იყიდის სკანერებს თითისა და ხელისგულის ანაბეჭდების ამოსაცნობად
“თუ ვიდგებით, ფასეულობების და არა პიროვნებების გარშემო, აუცილებლად მივიყვანთ საქმეს ბოლომდე” – ჩერგოლეიშვილი
“გადადგეს ეს ბანდიტების მთავრობა” – თბილისში საპროტესტო აქცია იმართება
3 დღეში 60 ადამიანი დააკავეს „გზის გადაკეტვის“ საბაბით – შსს

„უახლოეს პერიოდში ჩამოვა და ყველა კითხვას უპასუხებს“ – ახვლედიანი თორნიკე რიჟვაძის შესახებ
“ლელო” პარტიების აკრძალვის შესახებ კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს – სარჩელი სასამართლოში
შსს 1 მილიონად იყიდის სკანერებს თითისა და ხელისგულის ანაბეჭდების ამოსაცნობად
„დასავლეთში სასწავლებლად წასვლა გახდება პრაქტიკულად შეუძლებელი“ – ზურაბ ჯაფარიძე
რუსეთი აცხადებს, რომ უკრაინამ მოსკოვს 34 დრონით შეუტია
„თავისუფლების მოედნის“ 10 ნაბიჯი რეჟიმის დასამარცხებლად – „მოვიწვევთ სამოქალაქო ყრილობას“