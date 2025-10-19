მთავარი,სიახლეები

მივიღეთ გადაწყვეტილება, ელჩი კონსულტაციისთვის გავიწვიოთ – გერმანიის საგარეო

19.10.2025 •
მივიღეთ გადაწყვეტილება, ელჩი კონსულტაციისთვის გავიწვიოთ – გერმანიის საგარეო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ მიიღეს გადაწყვეტილება საქართველოში გერმანიის ელჩის, პეტერ ფიშერის კონსულტაციებისთვის გაწვევის შესახებ.

„რამდენიმე თვეა, საქართველოს ხელმძღვანელობა ევროკავშირის, გერმანიის და ასევე პირადად გერმანიის ელჩის, ფიშერის წინააღმდეგ ეწევა აგიტაციას. სწორედ ამიტომ, საგარეო საქმეთა მინისტრმა, იოჰან ვადეფულმა მიიღო გადაწყვეტილება, გაიწვიოს ელჩი ფიშერი კონსულტაციებისთვის შემდგომ ქმედებებთან დაკავშირებით“, – ნათქვამია განცხადებაში.

გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება X-ზე.

 

პეტერ ფიშერი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში არაერთგზის გახდა „ქართული ოცნების“ პარლამენტის თავმჯდომარის და „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრის მხრიდან თავდასხმის მსხვერპლი.

24 სექტემბერს კი ელჩი საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განმარტა, რომ გერმანიის ელჩს ვენის კონვენციის პატივისცემაზე მიუთითეს და „რადიკალური დღის წესრიგის წახალისების მცდელობაზე“ შეშფოთება გამოთქვეს.

„ასევე, შემაშფოთებელია ქვეყანაში მიმდინარე სასამართლო პროცესების პოლიტიზირების მცდელობები და ამ პროცესში ელჩების მონაწილეობა“, – ეწერა საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებაში.

საქართველოში გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი ესწრებოდა მზია ამაღლობელის სასამართლო პროცესს ბათუმში.

ბათუმში ყოფნისას ელჩს თავს დაესხა მოქალაქე და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ხოლო სამთავრობო პროპაგანდისტულმა არხებმა ამის ამსახველი ვიდეო გაავრცელეს.

„ქართული ოცნების“ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ელჩის ბათუმში ვიზიტის და მზია ამაღლობელის სასამართლო პროცესზე დასწრების გამო გაღიზიანება ვერ დამალა და დიპლომატის წინააღმდეგ დეზინფორმაციული სტატუსი დაწერა.

პაპუაშვილი გააღიზიანა გერმანიის ელჩის დასწრებამ მზია ამაღლობელის პროცესზე

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 27 იანვარი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 28 თებერვალი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 5 აპრილი

მივიღეთ გადაწყვეტილება, ელჩი კონსულტაციისთვის გავიწვიოთ – გერმანიის საგარეო 19.10.2025
მივიღეთ გადაწყვეტილება, ელჩი კონსულტაციისთვის გავიწვიოთ – გერმანიის საგარეო
„ფერი არ იყოს წითელი ან ყვითელი“ – 4 ჯიპს ყიდულობს აჭარის უმაღლესი საბჭო, გამოყოფილია 289 ათასი ლარი 19.10.2025
„ფერი არ იყოს წითელი ან ყვითელი“ – 4 ჯიპს ყიდულობს აჭარის უმაღლესი საბჭო, გამოყოფილია 289 ათასი ლარი
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში 19.10.2025
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 ოქტომბერი 19.10.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 ოქტომბერი
ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი: ჯადოქრები არ ვართ, არარსებულ ინფორმაციას გვთხოვს კუპრაშვილის ბიურო 18.10.2025
ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი: ჯადოქრები არ ვართ, არარსებულ ინფორმაციას გვთხოვს კუპრაშვილის ბიურო
“ტერორი,შიშის დანერგვა საკუთარ რიგებში, მტრის ხატის შექმნა” – რას ცდილობს ივანიშვილი და რატომ 18.10.2025
“ტერორი,შიშის დანერგვა საკუთარ რიგებში, მტრის ხატის შექმნა” – რას ცდილობს ივანიშვილი და რატომ