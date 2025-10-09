მთავარი,სიახლეები

თბილისში დააკავეს 71 წლის ექიმი, პროფესორი გიორგი ჩახუნაშვილი

09.10.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 9 ოქტომბერს, თბილისში, საკუთარ სახლში დააკავეს 71 წლის ექიმი, პედიატრი, პროფესორი გიორგი ჩახუნაშვილი.

საღამოს, დაახლოებით 22:00 საათზე, მისმა შვილმა, კოტე ჩახუნაშვილმა, ფეისბუქზე დაწერა, რომ მამამისთან პოლიცია იყო შესული, რის შემდეგაც გიორგი ჩახუნაშვილის სახლთან ჟურნალისტები და აქციის მონაწილეები მივიდნენ – ბინის კარი მათ დაკეტილი დახვდათ.

დაახლოებით 30 წუთში ადგილზე პოლიციის მობილიზება დაიწყო და ჟურნალისტებს და აქტივისტებს ადგილის დატოვება მოსთხოვეს. პოლიციამ ფაქტობრივად ძალის გამოყენებით დაატოვებინა აქციის მონაწილეებს სადარბაზო.

„გიორგი! გიორგი!“ – სკანდირებდნენ ეზოში სახლთან შეკრებილები.

გიორგი ჩახუნაშვილი პედიატრი, ბავშვთა კარდიოლოგ-რევმატოლოგია.

ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილის დაკავება, სავარაუდოდ, 4 ოქტომბრის მოვლენებს უკავშირდება.

დღეს, 9 ოქტომბერს, 22:30 საათზე შსს-მ განაცხადა, რომ კიდევ 8 პირი დააკავეს 4 ოქტომბრის საქმეზე, ამ დროისთვის სულ დაკავებულია 44 პირი. ამავე დროს, შსს აცხადებს, რომ 4 პირი მიმალვაშია.

ნახეთ პირდაპირი ჩართვის ჩანაწერი:

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
