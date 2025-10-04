მთავარი,სიახლეები

პაატა ბურჭულაძე – „დღეს უნდა გადავწყვიტოთ ამ ქვეყნის ბედი. არავითარი ხვალ“

04.10.2025 •
პაატა ბურჭულაძე – „დღეს უნდა გადავწყვიტოთ ამ ქვეყნის ბედი. არავითარი ხვალ“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 4 ოქტომბერს, თბილისში მასობრივი საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. დაახლოებით 19:00 საათისთვის ხალხის დიდი რაოდენობა პრეზიდენტის ათონელის სასახლესთან შეიკრიბა.

აქციის მონაწილეებმა მოარღვიეს რკინის ჯებირები და შეეცადნენ სასახლეში შეღწევას, პრეზიდენტის სასახლეში მყოფმა სპეცრაზმმა კი აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ, სავარაუდოდ, წიწაკის სპრეი და ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა.

ათონელის სასახლესთან მისვლამდე პაატა ბურჭულაძემ მიმართა ხალხს და სამოქმედო გეგმა გააჟღერა:

„ისეთ დღეში ჩააგდო ბიძინა ივანიშვილმა ქვეყანა, რომ ის გადასარჩენია. და მიხარია, რომ ამდენი გულანთებული ადამიანი შევიკრიბეთ ერთად.

დღეს უნდა გადავწყვიტოთ ამ ქვეყნის ბედი. არავითარი ხვალ. ჩვენ არ ვართ აქ მოსული შეტაკებებისთვის. ჩემი შვილიშვილებიც აქ არიან. მაგრამ ჩვენ ვერ წავაგებთ. დღეს ისეთი დღეა, უნდა გავიმარჯვოთ.

დღეს არის არა აქცია, არამედ ეროვნული კრება. ეროვნულ კრებას სჭირდება დეკლარაცია, რომელიც ხელში მიჭირავს.

თუ თქვენ ამას ხმას მისცემთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ წუთიდან ხელისუფლება გვეკუთვნის ჩვენ და არა ბიძინა ივანიშვილს.

4 ოქტომბრის ეროვნული კრების დეკლარაცია:

ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები შეკრებილნი ეროვნულ კრებაზე ვაცხადებთ, რომ ჩვენი სამშობლო აღმოჩნდა მიტაცებული. ე.წ. ხელისუფლებამ დაკარგა ნდობა. სახელმწიფო ინსტიტუტები აღარ ასახავს ხალხის ნებას.

საქართველოს კონსტიტუცია ამბობს, რომ ხელისუფლება ეკუთვნის ხალხს.

ხალხი იბრუნებს ძალაუფლებას უზურპატორისგან, რომ დაიცვას მშვიდობა უსაფრთხოება და ეროვნული ინტერესები.

ბიძინა ივანიშვილის არაფორმალურმა მმართველობამ შექმნა რეალური საფრთხე საქართველოს სუვერენიტეტისათვის.

ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, კენჭისყრაზე ვაყენებთ შემდეგ საკითხებს:

  1. ეროვნული კრება აცხადებს, რომ ძალაუფლება მთლიანად ეკუთვნის ქართველ ხალხს.
  2. ეროვნული კრება აცხადებს, რომ ე.წ. ხელისუფლებას, 26 ოქტომბრის გაყალბებული არჩევნების საერთაშორისო არაღიარების შემდეგ, კონსტიტუციურად დაკარგული აქვს ლეგიტიმაცია. ამიტომ მისი ძალაუფლება შეწყვეტილია.
  3. ეროვნული კრება აცხადებს მშვიდობიან გარდამავალ პერიოდს, რომელიც უზრუნველყოფს ძალაუფლების მშვიდობიანად საკუთარ ხელში აღებას, დემოკრატიული ინსტიტუტების გათავისუფლებას, ევროკავშირთან გაწევრიანებისთვის დიალოგის მყისიერად აღდგენას. ქვეყნის უსაფრთხოების და მშვიდობის დაცვას.

ამ წუთიდან შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა დაემორჩილოს ქართველ ხალხს და არა ბიძინა ივანიშვილს. როგორც კი ისინი ამას გადაუხვევენ, ე.ი. ისინი ემსახურებიან ბანდიტებს და ხუნტას.

და მათ გასაგონად, კიდევ უნდა მივცეთ ხმა ერთ მნიშვნელოვან საკითხს. გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ „ოცნების“ წევრ 6 ადამიანზე. ვინ არიან მთავარი ბოროტმოქმედები, რომელთაც აქამდე მოგვიყვანეს. მოვითხოვოთ მათი სასწრაფოდ დატყვევება და მიყვანა საპყრობილეში:

  1. ირაკლი კობახიძე
  2. შალვა პაპუაშვილი
  3. ანზორ ჩუბინიძე
  4. მამუკა მდინარაძე
  5. თეა წულუკიანი
  6. ბიძინა ივანიშვილი“ – განაცხადა პაატა ბურჭულაძემ.

ნახეთ რა ხდება ორბელიანის სასახლესთან – „ნეტგაზეთის“ პირდაპირი ჩართვა: 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
დემოკრატიას ვერ გააჩუმებ, მოლდოვა თქვენს გვერდითაა – მაია სანდუ
დემოკრატიას ვერ გააჩუმებ, მოლდოვა თქვენს გვერდითაა – მაია სანდუ
შსს აცხადებს, რომ დღეს აქციაზე რამდენიმე პირია დაკავებული
შსს აცხადებს, რომ დღეს აქციაზე რამდენიმე პირია დაკავებული
„რეჟიმს ეძლევა საშუალება, რომ ჩვენს მარცხად გაგვიფორმოს საკუთარი მარცხი” – თამარ ჩერგოლეიშვილი
„რეჟიმს ეძლევა საშუალება, რომ ჩვენს მარცხად გაგვიფორმოს საკუთარი მარცხი” – თამარ ჩერგოლეიშვილი
„ლელოს“ და „გახარია საქართველოსთვის“ განცხადება – „ეს არის მშვიდობიანი პროტესტის დისკრედიტაცია“
„ლელოს“ და „გახარია საქართველოსთვის“ განცხადება – „ეს არის მშვიდობიანი პროტესტის დისკრედიტაცია“

ბუდანოვი: ახლა რუსეთი უტევს, ეს დასრულდება და ჩვენი სვლა დაიწყება

რუსეთის მორიგი სარაკეტო თავდასხმა კიევზე – არიან დაშავებულები

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 10 სექტემბერი

4 ოქტომბრის არჩევნებზე ცესკოს ვებგვერდზე მხოლოდ 24 საჩივარი დარეგისტრირდა 05.10.2025
4 ოქტომბრის არჩევნებზე ცესკოს ვებგვერდზე მხოლოდ 24 საჩივარი დარეგისტრირდა
ირაკლი კობახიძე აქციის მონაწილეების დაკავებას აანონსებს 04.10.2025
ირაკლი კობახიძე აქციის მონაწილეების დაკავებას აანონსებს
დემოკრატიას ვერ გააჩუმებ, მოლდოვა თქვენს გვერდითაა – მაია სანდუ 04.10.2025
დემოკრატიას ვერ გააჩუმებ, მოლდოვა თქვენს გვერდითაა – მაია სანდუ
შსს აცხადებს, რომ დღეს აქციაზე რამდენიმე პირია დაკავებული 04.10.2025
შსს აცხადებს, რომ დღეს აქციაზე რამდენიმე პირია დაკავებული
„ოცნების“ არჩევნებში „ოცნება“ იმარჯვებს – წინასწარი შედეგები 04.10.2025
„ოცნების“ არჩევნებში „ოცნება“ იმარჯვებს – წინასწარი შედეგები
„რეჟიმს ეძლევა საშუალება, რომ ჩვენს მარცხად გაგვიფორმოს საკუთარი მარცხი” – თამარ ჩერგოლეიშვილი 04.10.2025
„რეჟიმს ეძლევა საშუალება, რომ ჩვენს მარცხად გაგვიფორმოს საკუთარი მარცხი” – თამარ ჩერგოლეიშვილი