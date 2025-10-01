მთავარი,სიახლეები

„შეაჩერე სადავო ნორმები“- საია საკონსტიტუციოს მიმართავს გრანტების კანონთან დაკავშირებით

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საია მოუწოდებს საკონსტიტუციო სასამართლოს, განიხილოს გრანტების შესახებ კანონთან დაკავშირებული სარჩელები და შეაჩეროს სადავო მუხლები.

ამასთან დაკავშირებით საიამ დღეს, პირველ ოქტომბერს, განცხადება გაავრცელა.

„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ (საია) საკონსტიტუციო სასამართლოში ,,გრანტების შესახებ“ კანონთან დაკავშირებით კიდევ ერთი სარჩელი წარადგინა. საია ასაჩივრებს „გრანტების შესახებ“ კანონის მე-61 მუხლს, რომლის საფუძველზეც ანტიკორუფციულმა ბიურომ არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის, საიას წინააღმდეგ მიმდინარე წლის სექტემბერში დაიწყო მონიტორინგის პროცესი. მონიტორინგის პროცესი მასობრივად დაიწყო და დღეისათვის, 60-ზე მეტი ორგანიზაციის მიმართ მიმდინარეობს.

,,გრანტების შესახებ“ კანონის სადავო ნორმა ანტიკორუფციულ ბიუროს ანიჭებს განუზომელ უფლებამოსილებას, სასამართლოს თანხმობით, არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, ბანკებიდან, ნებისმიერი სახელმწიფო დაწესებულებიდან გამოითხოვოს განსაკუთრებული კატეგორიის და სხვა პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციები, ნებისმიერი საიდუმლო ინფორმაცია, გარდა სახელმწიფო საიდუმლოებისა.

გარდა ამისა, ანტიკორუფციულმა ბიურომ ორგანიზაციებს დაუდგინა სამდღიანი ვადა დიდი მოცულობის ინფორმაციის წარსადგენად. „გრანტების შესახებ“ კანონი არ განსაზღვრავს ვადას, რომლის ფარგლებშიც არასამთავრობო ორგანიზაცია ვალდებულია მიაწოდოს ანტიკორუფციულ ბიუროს სასამართლოს ბრძანებით მოთხოვნილი ინფორმაცია.

ეს გარემოება ანტიკორუფციულ ბიუროს ანიჭებს არაგონივრულად მცირე ვადების დაწესების შესაძლებლობას, რაც ორგანიზაციებს დამატებით ბარიერებს უქმნის და შეუსაბამოა კონსტიტუციის დებულებებთან.

საია ამტკიცებს, რომ სადავო ნორმები ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტით დაცულ გაერთიანების თავისუფლებას. ამასთან, არაგონივრულად მცირე ვადის დაწესება არღვევს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტით ადმინისტრაციული ორგანოს წინაშე საქმის სამართლიანად განხილვის უფლებას.

აღსანიშნავია, რომ ეს საიას მეორე საკონსტიტუციო სარჩელია ,,გრანტების შესახებ“ კანონთან მიმართებით.

პირველი სარჩელი საიამ 2025 წლის 18 აგვისტოს წარადგინა და ,,გრანტების კანონისა“ და მთავრობის დადგენილების იმ მუხლების არაკონსტიტუციურად ცნობა მოითხოვა, რომლითაც აიკრძალა გრანტის გაცემა და მიღება მთავრობის თანხმობის გარეშე.

არსებული მექანიზმი წარმოადგენს კონსტიტუციით გარანტირებული გაერთიანების თავისუფლებაში უხეშ ჩარევას და იჭრება ორგანიზაციების ავტონომიაში, თავად განსაზღვრონ საკუთარი საქმიანობის მიზნები, ამოცანები და ფარგლები.

საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე საიამ საკონსტიტუციო სასამართლოსაგან ასევე, მოითხოვა მონიტორინგის მექანიზმების დამდგენელი სადავო ნორმების შეჩერება.

საია მოუწოდებს საკონსტიტუციო სასამართლოს, შეასრულოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები და დროულად მოიწვიოს განმწესრიგებელი სხდომა გასაჩივრებული ნორმების მოქმედების შესაჩერებლად.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
