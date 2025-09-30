დედ-მამა და ორი ბავშვი დაიღუპა უკრაინაში, სუმის ოლქში რუსეთის თავდასხმის შედეგად

30 სექტემბერს, ღამით, უკრაინაში, სუმის ოლქში მდებარე სოფელ ჩერნეჩჩინაში საცხოვრებელ სახლზე რუსული დრონის დარტყმის შედეგად ორი ზრდასრული და ორი მცირეწლოვანი ბავშვი დაიღუპა.
ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს ოლქის სამხარეო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე, ოლეგ გრიგოროვზე დაყრდნობით.
„ამ ღამეს მტერმა სოფელ ჩერნეჩჩინაში მდებარე საცხოვრებელი შენობა სადესანტო დრონით დაბომბა. სახლში ცხოვრობდა დაქორწინებული წყვილი ორი მცირეწლოვანი ბავშვით. სამწუხაროდ, ვერავინ შეძლო თავის დაღწევა“ – წერს გრიგოროვი ტელეგრამზე.
მისი თქმით, მაშველებმა ნანგრევებიდან ოთხი მსხვერპლის ცხედარი გამოიტანეს – მშობლების (35 და 26 წლის) და მათი 6 და 4 წლის ვაჟების.
უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, 30 სექტემბრის ღამეს რუსეთი უკრაინას თავს დაესხა 65 „შაჰედის“, „გერბერას“ და სხვა ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატით.