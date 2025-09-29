მთავარი,სიახლეები

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 სექტემბერი

29.09.2025 •
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 სექტემბერი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.
უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დღევანდელი მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 29 სექტემბრამდე პერიოდში, რუსეთის არმიის საბრძოლო დანაკარგი არის:

  • ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 109 590 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +1 080. ამ მონაცემებში შედის როგორც დაღუპულები ასევე დაჭრილები]
  • ტანკი – 11 218 ერთეული [+7]
  • ჯავშანტექნიკა – 23 290 ერთეული [+0]
  • საარტილერიო სისტემა – 33 284 ერთეული [+53]
  • MLRS – 1 504 ერთეული [+1]
  • საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 224 ერთეული [+1]
  • თვითმფრინავი – 427 ერთეული [+0]
  • ვერტმფრენი – 345 ერთეული [+0]
  • უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 65 002 ერთეული [+617]
  • ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 790 ერთეული [+43]
  • გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
  • წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
  • მანქანები და საწვავის ავზები – 63 151 ერთეული [+111]
  • სპეცტექნიკა – 3 979 ერთეული [+2]

უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.

უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 27 სექტემბრამდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:

  • 667 თვითმფრინავი
  • 283 ვერტმფრენი
  • 86 900 უპილოტო საფრენი აპარატი
  • 631 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
  • 25 261 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
  • 1 592 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
  • 29 985 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
  • 42 715 სპეციალური სამხედრო მანქანა

ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.

ამასთან, აღნიშნულ მონაცემებთან ერთად რუსეთის თავდაცვა, უკრაინის და რუსეთის არმიის ცოცხალი ძალის საერთო დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს. უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ მონაცემებს არ აქვეყნებს არც უკრაინა.

რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.

ამავე თემაზე:

პოლონეთი თავის მოქალაქეებს მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ დატოვონ ბელარუსი

 

 

მთავარი ფოტო: უკრაინის გენშტაბი/facebook

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 28 სექტემბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 28 სექტემბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 27 სექტემბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 27 სექტემბერი
„უკრაიანას მოკავშირეების კარგი ქსელი აქვს რუსეთში, ამას ბოლო თავდასხმები აჩვენებს“ – ინტერვიუ
„უკრაიანას მოკავშირეების კარგი ქსელი აქვს რუსეთში, ამას ბოლო თავდასხმები აჩვენებს“ – ინტერვიუ
პოლონეთი თავის მოქალაქეებს მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ დატოვონ ბელარუსი
პოლონეთი თავის მოქალაქეებს მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ დატოვონ ბელარუსი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 26 ივნისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 1 მარტი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 24 მაისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 სექტემბერი 29.09.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 სექტემბერი
„არ გვაქვს საკვები, წყალი, გზა, გაზი, დატბორილია სახლები“ – მოსახლეობა ლაგოდეხში შველას ითხოვს 28.09.2025
„არ გვაქვს საკვები, წყალი, გზა, გაზი, დატბორილია სახლები“ – მოსახლეობა ლაგოდეხში შველას ითხოვს
„არა, მოღალატე მთავრობას!“- დღეს თბილისში კურიერების საპროტესტო მარში გაიმართება 28.09.2025
„არა, მოღალატე მთავრობას!“- დღეს თბილისში კურიერების საპროტესტო მარში გაიმართება
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან 28.09.2025
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 28 სექტემბერი 28.09.2025
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 28 სექტემბერი
ვინ აანონსებს „ზედმეტი ახალგაზრდების“ ემიგრაციაში გაშვებას და რამდენად გამოუვათ – ინტერვიუ 27.09.2025
ვინ აანონსებს „ზედმეტი ახალგაზრდების“ ემიგრაციაში გაშვებას და რამდენად გამოუვათ – ინტერვიუ