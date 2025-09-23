მთავარი,სიახლეები

შავი ზღვის ძლიერ სიმღვრივეზე აჭარის გარემოს დაცვა დუმს

23.09.2025 •
შავი ზღვის ძლიერ სიმღვრივეზე აჭარის გარემოს დაცვა დუმს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

20-21 სექტემბერს აჭარის შავი ზღვის სანაპიროზე ზღვის წყლის ძლიერი სიმღვრივე შეინიშნებოდა.

ზღვის ბიოლოგის, ეკოლოგის, არჩილ გუჩმანიძის თქმით, მან 20 სექტემბერს სიმღვრივის მაჩვენებელი სპეციალური ხელსაწყოებით შეისწავლა და დაადგინა, რომ შავი ზღვა ასეთი მღვრიე არასოდეს ყოფილა. სპეციალისტის განმარტებით, სიმღვრივის მაღალი მაჩვენებელი პირდაპირ უქმნის საფრთხეს შავი ზღვის ეკოსისტემას.

„ბათუმელები“ აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოს პრესცენტრს გუშინ, 22 სექტემბერს დაუკავშირდა ამ თემაზე კომენტარის მისაღებად. უწყებაში ინფორმაციის მოწოდებას დაგვპირდნენ, თუმცა სატელეფონო საუბრის შემდეგ არც გუშინ და არც დღეს პრესცენტრმა „ბათუმელების“ სატელეფონო ზარს და შეტყობინებებს აღარ უპასუხა.

აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოს, ასევე, აჭარის არალეგიტიმურ მთავრობას ზღვის სიმღვრივის პრობლემაზე ამ დრომდე განცხადება არ გაუვრცელებია.

„პრობლემა არის ის, რომ ჩვენი მდინარეები ვერ ასრულებენ იმ ფუნქციას, რასაც ისინი ისტორიულად ასრულებდნენ – მიდის ქვიშა-ხრეშის აბსოლუტურად გაუაზრებელი მოპოვება: მოიპოვებენ ყველგან, მოიპოვებენ ნებისმიერი ოდენობით… თუ ჩვენ ასე გავაგრძელებთ: მოვკლავთ მდინარეებს, მოვკლავთ ზღვას, ტალახში არავინ იბანავებს, აღარც ტურიზმი გვექნება და მაშინ რაღად გვინდა ეს მშენებლობა?“ – ამბობს ზღვის ბიოლოგი არჩილ გუჩმანიძე.

ამ თემაზე:

„ტალახში არავინ იბანავებს, აღარც ტურიზმი გვექნება, რაღად გვინდა ეს მშენებლობები?“ – ზღვის ბიოლოგი

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„ტალახში არავინ იბანავებს, აღარც ტურიზმი გვექნება, რაღად გვინდა ეს მშენებლობები?“ – ზღვის ბიოლოგი
„ტალახში არავინ იბანავებს, აღარც ტურიზმი გვექნება, რაღად გვინდა ეს მშენებლობები?“ – ზღვის ბიოლოგი
ორი უსახლკარო დედა აჭარის მთავრობასთან: „მარტო კლანები აინტერესებთ, მეტი არავინ“
ორი უსახლკარო დედა აჭარის მთავრობასთან: „მარტო კლანები აინტერესებთ, მეტი არავინ“
მთავრობის აპარატში ჯაბა ფუტკარაძეს თანამდებობა შეუქმნეს, ის რიჟვაძის ფინანსთა მინისტრი იყო
მთავრობის აპარატში ჯაბა ფუტკარაძეს თანამდებობა შეუქმნეს, ის რიჟვაძის ფინანსთა მინისტრი იყო
აჭარის მთავრობა ადმინისტრაციული შენობის რემონტს იწყებს – ტენდერი 293 000 ლარით
აჭარის მთავრობა ადმინისტრაციული შენობის რემონტს იწყებს – ტენდერი 293 000 ლარით

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 15 მაისი

უკრაინელებმა კურსკში წინ წაიწიეს – ISW

რუსეთი ავდიივკაში ფოსფორს იყენებს – უკრაინის მე-3 მოიერიშე ბრიგადა

მზია ამაღლობელი სახაროვის პრემიის ნომინანტია 23.09.2025
მზია ამაღლობელი სახაროვის პრემიის ნომინანტია
5 წლის დაჩის დედა დახმარებას ითხოვს – „მხედველობის 20% აქვს დარჩენილი“ 23.09.2025
5 წლის დაჩის დედა დახმარებას ითხოვს – „მხედველობის 20% აქვს დარჩენილი“
შავი ზღვის ძლიერ სიმღვრივეზე აჭარის გარემოს დაცვა დუმს 23.09.2025
შავი ზღვის ძლიერ სიმღვრივეზე აჭარის გარემოს დაცვა დუმს
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში 23.09.2025
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 23 სექტემბერი 23.09.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 23 სექტემბერი
„მტკიცებულებები დამალა და არ შეაფასა“ – რა ჩაწერა მოსამართლემ მზია ამაღლობელის განაჩენში? 22.09.2025
„მტკიცებულებები დამალა და არ შეაფასა“ – რა ჩაწერა მოსამართლემ მზია ამაღლობელის განაჩენში?