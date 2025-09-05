მთავარი,სიახლეები

05.09.2025 •
თურქეთში კვლავ ტყის ხანძარს ებრძვიან, ამჯერად ბურსაში
თურქული მედიის ცნობით, მეხანძრეები მორიგ ტყის ხანძარს ებრძვიან ბურსაში მდებარე ტყეში, სადაც ხანძარი გაურკვეველი მზიეზით გაჩნდა.

თურქული ახალი ამბების სააგენტო „ანადოლუს“ ცნობით, ტყის ხანძარს ჰაერიდან და ხმელეთიდან ებრძვიან 3 თვითმფრინავით, 11 ვერტმფრენითა და 40-მდე სპეცმანქანით. სამუშაოებში 242 ადამიანია ჩართული.

თურქული მედია კვლევებზე დაყრდნობით წერს, რომ თურქეთსა და საბერძნეთში კლიმატის ცვლილების შედეგად ტყის ძლიერი ხანძრების ალბათობა 10-ჯერ გაიზარდა.

ევროკავშირის მონიტორინგის სისტემის, „კოპერნიკის“ 2-8 სექტემბრის პერიოდის რუკის მიხედვით, ხანძრის რისკი კვლავ მაღალია თურქეთის დასავლეთ და ცენტრალურ შავი ზღვის რეგიონში, ეგეოსისა და ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროებზე, ხმელთაშუა ზღვის გეოგრაფიაში პირენეის ნახევარკუნძულზე, იტალიასა და საბერძნეთში, მაროკოსა და ალჟირში, ასევე ბულგარეთში, რუმინეთსა და უკრაინაში.

ანგარიშში ნათქვამია, რომ ბოლო წლებში თურქეთსა და საბერძნეთში დაფიქსირებული გვალვის ტენდენცია უფრო მკვეთრად თურქეთში იყო გამოხატული, სადაც ნალექების საერთო რაოდენობა დაახლოებით 14 პროცენტით შემცირდა, რამაც ზაფხულის თვეებში უფრო მშრალი ამინდის პირობები შექმნა, რაც ხანძრების გაჩენის წინაპირობას ქმნის.

