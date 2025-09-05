მთავარი,სიახლეები

„ნაკრებებზე ბევრად მეტი ვინერვიულე, ვიდრე როცა მომისაჯეს“ – რეზო კიკნაძის წერილი ციხიდან

05.09.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სინდისის პატიმარი, რეზო კიკნაძე მორიგ წერილს აქვეყნებს საპატიმროდან და 4 სექტემბერს გამართულ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების თამაშსა და „ლელოს“ ლიდერების ყაველაშვილის მიერ შეწყალებას ეხმიანება.

„არაირონიულად, გუშინ საკალათბურთო და საფეხბურთო ნაკრებებზე ბევრად უფრო მეტი ვინერვიულე, ვიდრე გუშინწინ, როცა მომისაჯეს.

ქომაგებს ისევ საერთოდ არ ჰქონიათ რუსული რეჟიმის საწინააღმდეგო შეძახილები, ჰო? ისევ კობახიძის ეშინიათ და გამიჯნეს? კაკაბაძეს და ლოჩოშვილს რატო არ უსტვინეს? რატომ უნდა ესტვინათ? — ქოცების საარჩევნო კლიპში რომ მიიღეს მონაწილეობა, აი, მაგიტომ.

ამ კაშიამ, რაც ბიძინას მადლობები უხადა ჩარიცხული ფულის გამო, იმის მერე სულ დაივიწყა თამაში? ოლე ოლა!

P.S. — „ლელოს“ ახლა ერთადერთი შანსი აქვს: ჩასვრილის მოწმენდის უარი თქვან ამ „არჩევნებად“ წოდებულ სპეცოპერაციაზე და მართლა ლელო დაუდონ ქოცებს. მაგრამ არ იზამენ. ისე, ვეფხია კასრაძე და ვასილ კაძელაშვილი რატო არ შეიწყალეს? ესენიც „ლელოში“ არიან და კბილებით იცავენ არჩევნებზე გასვლის პოზიციას“ – წერს რეზო კიკნაძე.

რეზო კიკნაძე 2024 წლის 6 დეკემბერს დააკავეს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდებით, თუმცა, კიკნაძე დაკავებამდე არავის იცნობდა, ვისთან ერთადაც დანაშაულის ჯგუფურად ჩადენას ედავებოდნენ. დაკავების შემდეგ მას აიძულებდნენ მიეცა ცრუ ჩვენება.

მიუხედავად იმისა, რომ რეზო კიკნაძის საქმეში არ არსებობდა უტყუარი მტკიცებულებები და არც დაზარალებული პირი, „ოცნების“ სასამართლომ რეზო კიკნაძეს 2 წელი პატიმრობა მიუსაჯა.

