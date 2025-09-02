მთავარი,სიახლეები

თბილისში რუსთაველზე 20 აქტივისტი დააკავეს

02.09.2025 •
თბილისში რუსთაველზე 20 აქტივისტი დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 2 სექტემბერს, შსს-ს ცნობით რუსთაველის გამზირზე 16 პირი დააკავეს, თუმცა ნეტგაზეთის ინფორმაციით დაკავებულია არა 16, არამედ მინიმუმ 20 ადამიანი.

„შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების არაერთი მოწოდების მიუხედავად, რომ აქციის მონაწილეებს არ შეეფერხებინათ საავტომობილო მოძრაობა, არ დაემორჩილნენ პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, პოლიციამ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად 16 პირი დააკავა“, – ნათქვამია პოლიციის განცხადებაში.

ადგილზე პოლიციელები განსხვავებულ ინფორმაციასაც ავრცელებენ. ამბობენ, რომ ზოგიერთი აქტივისტი პირადი შეურაცხყოფის გამო დააკავეს და ა.შ.

„ნეტგაზეთის“ ინფორმაციით, დაკავებულები არიან:

  • ლაშა დგებუაძე
  • თათია აფრიამაშვილი
  • ნენე გაბელაია
  • დათა ქაშიაშვილი
  • ბექა პაპაშვილი
  • შუშანა მაცაბერიძე
  • ალბი კორძაია
  • თიკა პატარაია
  • ნიკა კორძაძე
  • ანუკი ჩრდილელი
  • რუსკა მაღრაძე
  • მარიამ უძილაური
  • ლუკა ჭოხონელიძე
  • ანი ჭინჭარაული
  • დავით სეხნიაშვილი
  • ნინი ნაჭყებია
  • ნუნუ მაღრაძე
  • მარიკო ცომაია
  • დავით გუნაშვილი
  • თათია ფერაძე

დღეს რუსთაველზე აქცია მას შემდეგ დაორგანიზდა, რაც საქალაქო სასამართლოსთან შეკრებილმა მოქალაქეებმა პარლამენტთან გადაინაცვლეს.

აქციის მონაწილეები შეძახილებით აცილებდნენ „ოცნების“ დეპუტატებს, რომლებიც მანქანებით საკანონმდებლო ორგანოს ტოვებდნენ.

დღეს დილით თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს სინდისის 9 პატიმარი დამნაშავედ ცნო და პატიმრობა მიუსაჯა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
