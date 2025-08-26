უკრაინამ ყირიმზე რუსეთის ლოჯისტიკურ ობიექტებს დაარტყა

უკრაინის შეიარაღებული ძალები აცხადებენ, რომ ყირიმის ლოჯისტიკური ობიექტებზე დარტყმა განახორციელეს.
„ვაგრძელებთ ოკუპანტების ლოგისტიკის განადგურებას ოკუპირებულ ყირიმში.
„სპეციალური ოპერაციების ძალებმა ჩაატარეს სპეცოპერაცია, რომლის შედეგადაც მწყობრიდან იქნა გამოყვანილი ლოჯისტიკის ობიექტები, რომელიც უზრუნველყოფენ რუსეთის არმიის სამხედრო ნაწილების ფუნქციონირებას და საბრძოლო მომარაგებას“ – წერს „ტელეგრამში“ უკრაინის შეიარაღებული ძალების სპეციალური ოპერაციების ძალები.
ამავე დროს, ადგილობრივი ტელეგრამის არხები იუწყებიან აფეთქებების შესახებ ჯანკოიში და დარტყმის შესახებ კრასნოგვარდეისკის რაიონში. „კრიმენერგომ“ გამოაცხადა ელექტროენერგიის საგანგებო გათიშვის შესახებ კრასნოგვარდეისკის რამდენიმე დასახლებაში.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ დილით რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ყირიმის ნახევარკუნძულზე რვა უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს.
ყირიმის ტელეგრამ არხებზე დარტყმის ამსახველი რამდენიმე ფოტო ვრცელდება, თუმცა სხვა დეტალების შესახებ ჯერჯერობით უცნობია.
_________________
ფოტო: ტელეგრამი/Крымский ветер