მთავარი,სიახლეები

უკრაინამ ყირიმზე რუსეთის ლოჯისტიკურ ობიექტებს დაარტყა

26.08.2025 •
უკრაინამ ყირიმზე რუსეთის ლოჯისტიკურ ობიექტებს დაარტყა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის შეიარაღებული ძალები აცხადებენ, რომ ყირიმის ლოჯისტიკური ობიექტებზე დარტყმა განახორციელეს.

„ვაგრძელებთ ოკუპანტების ლოგისტიკის განადგურებას ოკუპირებულ ყირიმში.

„სპეციალური ოპერაციების ძალებმა ჩაატარეს სპეცოპერაცია, რომლის შედეგადაც მწყობრიდან იქნა გამოყვანილი ლოჯისტიკის ობიექტები, რომელიც უზრუნველყოფენ რუსეთის არმიის სამხედრო ნაწილების ფუნქციონირებას და საბრძოლო მომარაგებას“ – წერს „ტელეგრამში“ უკრაინის შეიარაღებული ძალების სპეციალური ოპერაციების ძალები.

ამავე დროს, ადგილობრივი ტელეგრამის არხები იუწყებიან აფეთქებების შესახებ ჯანკოიში და დარტყმის შესახებ კრასნოგვარდეისკის რაიონში. „კრიმენერგომ“ გამოაცხადა ელექტროენერგიის საგანგებო გათიშვის შესახებ კრასნოგვარდეისკის რამდენიმე დასახლებაში.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ დილით რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ყირიმის ნახევარკუნძულზე რვა უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს.

ყირიმის ტელეგრამ არხებზე დარტყმის ამსახველი რამდენიმე ფოტო ვრცელდება, თუმცა სხვა დეტალების შესახებ ჯერჯერობით უცნობია.

_________________

ფოტო: ტელეგრამი/Крымский ветер

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 26 აგვისტო
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 26 აგვისტო
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 25 აგვისტო
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 25 აგვისტო
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 24 აგვისტო
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 24 აგვისტო
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 23 აგვისტო
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 23 აგვისტო

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 2 ივლისი

რუსეთმა ყირიმის ხიდის აფეთქების ბრალდებით საქართველოს მოქალაქეზე ძებნა გამოაცხადა

უკრაინამ 144 დრონით შეუტია რუსეთის 9 რეგიონს – რუსული მედია

უკრაინამ ყირიმზე რუსეთის ლოჯისტიკურ ობიექტებს დაარტყა 26.08.2025
უკრაინამ ყირიმზე რუსეთის ლოჯისტიკურ ობიექტებს დაარტყა
თელავივი-ბათუმის თვითმფრინავი ბათუმის აეროპორტში ვერ ჯდება 26.08.2025
თელავივი-ბათუმის თვითმფრინავი ბათუმის აეროპორტში ვერ ჯდება
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში 26.08.2025
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 26 აგვისტო 26.08.2025
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 26 აგვისტო
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია საარჩევნოდ მედიის მუშაობას ვეღარ დააკვირდება 26.08.2025
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია საარჩევნოდ მედიის მუშაობას ვეღარ დააკვირდება
„თხილის ფასი 6-7 ლარია, პროდუქციის 80 %-ი ევროკავშირის ბაზარზე გადის“ – ასოციაცია 25.08.2025
„თხილის ფასი 6-7 ლარია, პროდუქციის 80 %-ი ევროკავშირის ბაზარზე გადის“ – ასოციაცია