მთავარი,სიახლეები

„ცდილობენ დამაბრალონ ის, რასაც თვითონ აკეთებენ – კავშირი რუსულ კაპიტალთან“ – IDFI-ის დირექტორი

21.08.2025 •
„ცდილობენ დამაბრალონ ის, რასაც თვითონ აკეთებენ – კავშირი რუსულ კაპიტალთან“ – IDFI-ის დირექტორი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის, IDFI-ის თანადამფუძნებელი და დირექტორი, გიორგი კლდიაშვილი ეხმიანება „ოცნების“ მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მას რუსეთის მოქალაქეებთან აქვს ბიზნესი.

გიორგი კლდიაშვილი პროსამთავრობო მედიის ინფორმაციას ორკესტრირებულ, ცილისმწამებლურ და მადისკრედიტირებელ კამპანიას, უწოდებს, რომელიც მიმართულია მისი, როგორც IDFI-ს დამფუძნებლის და დირექტორის საქმიანობის წინააღმდეგ.

„მსურს გავაკეთო რამდენიმე განმარტება, არა რეჟიმისთვის, ან მისი პროპაგანდისთვის, არამედ საზოგადოებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც ჩემი საქმიანობის გამო ქოცი პროპაგანდისტები აწუხებენ უსაფუძვლო და უაზრო კითხვებით.

ქოცნება და ქოცპროპაგანდა აქტიურად ცდილობს დამაბრალონ მე ის, რასაც თვითონ აკეთებენ, კავშირი რუსებთან და რუსულ კაპიტალთან.

მე ჩემს ქართველ პარტნიორებთან ერთად მაქვს ლეგალური ბიზნესი, რომელიც არის ქართული ტურიზმის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი სახე. ის შეიქმნა 2020 წელს სრულად ქართული კაპიტალით – საქართველოს ბანკიდან აღებული სესხით, „აწარმოე საქართველოს“ სესხის სუბსიდირების პროგრამის მხარდაჭერით და ევროკავშირის და EBRD-ს ფინანსური დახმარებით.

არანაირი რუსულ კაპიტალს კავშირი არ აქვს და არ ექნება სასტუმრო “ქვევრებთან” – ეს არის ქოცპროპაგანდის მიერ მოგონილი ნარატივი.

ჩემს პარტნიორებს აბრალებენ რუსობას, ადამიანებს, რომლებიც არიან ქართველები, საქართველოს მოქალაქეები, ცხოვრობენ საქართველოში და ჩართული არიან საოჯახო ბიზნესში, რომელიც სრულად ქართული კაპიტალით შეიქმნა. მათზე რუსობის დაბრალება არის სრული სიბეცე და ტყუილი. ჩემი პარტნიორები არიან ქართველები სულით და ხორცით და საქართველოში აკეთებენ ქართულ საქმეს.

აქვე მინდა ვისაუბრო „აწარმოე საქართველოს“ პროგრამის შესახებ, რომლითაც ისარგებლა სასტუმრო „ქვევრებმა“. „აწარმოე საქართველოს“ პროგრამა 2020 წელს საშუალებას იძლეოდა, მსოფლიო ბანკიდან აღებული სესხის საშუალებით, ხელი შეეწყო ტურისტული ბიზნესისთვის, კონკრეტული სტანდარტების და მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში – სასტუმროს მშენებლობა, ოთახების მინიმალური რაოდენობა, დასაქმებული ადამიანები და სხვა.

მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ ეს ტურისტული ობიექტი უნდა ყოფილიყო საქართველოში არსებული რომელიმე კომერციული ბანკიდან აღებული სესხით აშენებული, რაც საქართველოს ბანკიდან ავიღეთ. სასტუმროს განვითარებისთვის, ასევე ჩვენს ბიზნესს მიღებული აქვს ევროკავშირის და EBRD-ს ფინანსური მხარდაჭერა. სასტუმრო ქვევრებმა სრულად დააკმაყოფილა სუბსიდირების მისაღებად საჭირო ყველა მოთხოვნა, შეასრულა ყველა ვალდებულება და შექმნა უნიკალური, ქართულ ტრადიციების პოპულარიზაციისთვის უმნიშვნელოვანესი ტურისტული ობიექტი, დასაქმებული ჰყავს ათობით ადგილობრივი თანამშრომელი და მიუხედავად ბევრი სირთულეებისა, სასტუმრო ვითარდება და არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა საქართველოში.

ამავდროულად, სასტუმროს უკვე გადახდილი აქვს ბიუჯეტში გადასახადების სახით უფრო მეტი თანხა, ვიდრე სასტუმრომ სუბსიდირების სახით მიიღო.

არასოდეს არანაირი ინტერესთა კონფლიქტი და ფინანსური გადაკვეთა IDFI-ს და სასტუმრო ქვევრებს შორის არ ყოფილა.

ვაცხადებ, რომ ძალიან კარგად მაქვს გაცნობიერებული, თუ რა რისკი შეიძლება მოჰყოლოდა და მოჰყვეს ჩემთან დაკავშირებულ ბიზნესს, ჩემს პირად და ოჯახის უსაფრთხოებას, ჩემი საქმიანობის, აქტივობის და განცხადებებს გამო, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიდერის და სამოქალაქო აქტივისტს, რომელიც, პირადად და IDFI-ს საქმიანობით, როგორც ჩანს, დიდ დისკომფორტს უქმნის პრორუსულ რეჟიმს.

ასე, რომ ჩემთვის არ არის მოულოდნელი ის, რაც ქოც პროპაგანდამ დაიწყო და აგრძელებს ვითომ ჩემი და IDFI-ს დისკრედიტაციის მიზნით. სხვა არაფერი დარჩენიათ, რომ თავად პრორუსებმა ქართველებს გვეძახონ პრორუსები!

ჩემი და ჩემი ოჯახის წინააღმდეგ მიმდინარე და მოსალოდნელ რეპრესიებს არასდროს გადაუწონია ქვეყნის ინტერესები. ეს ცილისმწამებლური კამპანიაც, სწორედ აღნიშნულის დასტურია“ – წერს გიორგი კლდიაშვილი ფეისბუქზე.

საჯარო რეესტრის თანახმად, სასტუმრო „ქვევრებს“ ხუთი მეწილე ჰყავს, გიორგი კლდიაშვილის ჩათვლით. ორ მეწილეს, გიორგი როჩიკაშვილსა და დავით სპარსიაშვილს, რეესტრის თანახმად, ორმაგი, საქართველოს და რუსეთის მოქალაქეობა აქვთ, თუმცა „ოცნების“ პროპაგანდისტულის მედიის, „იმედის“ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში, ისინი მოხსენიებულნი არიან როგორც მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეები და არ არის მითითებული, რომ ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“ – თბილისში 21 აგვისტოს ფარნების მარში გაიმართება
„სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“ – თბილისში 21 აგვისტოს ფარნების მარში გაიმართება
რატომ გაითიშა დღეს 22 დამოუკიდებელი ონლაინმედია – „სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“
რატომ გაითიშა დღეს 22 დამოუკიდებელი ონლაინმედია – „სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“
სინათლე არ უნდა ჩაქრეს – ვიდეო
სინათლე არ უნდა ჩაქრეს – ვიდეო
ბათუმელები/ნეტგაზეთმა შემოსავლებს საგადასახადო შეთანხმებისთვის მიმართა
ბათუმელები/ნეტგაზეთმა შემოსავლებს საგადასახადო შეთანხმებისთვის მიმართა

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 22 იანვარი

უკრაინის თავდაცვამ რუსეთის ორი მართვადი რაკეტა და 60 ირანული დრონი ჩამოაგდო

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 დეკემბერი

„ცდილობენ დამაბრალონ ის, რასაც თვითონ აკეთებენ – კავშირი რუსულ კაპიტალთან“ – IDFI-ის დირექტორი 21.08.2025
„ცდილობენ დამაბრალონ ის, რასაც თვითონ აკეთებენ – კავშირი რუსულ კაპიტალთან“ – IDFI-ის დირექტორი
საქართველოს სუვერენიტეტს საფრთხე ემუქრება, ოპოზიცია კი მტერს საკუთარ რიგებში ეძებს – ზვიად ცეცხლაძე 21.08.2025
საქართველოს სუვერენიტეტს საფრთხე ემუქრება, ოპოზიცია კი მტერს საკუთარ რიგებში ეძებს – ზვიად ცეცხლაძე
რას ამბობენ გორში რაზმაძის განცხადებაზე – „ჩემი სახლი რუსებმა გადაწვეს და ეს მივწერე გუშინ“ 21.08.2025
რას ამბობენ გორში რაზმაძის განცხადებაზე – „ჩემი სახლი რუსებმა გადაწვეს და ეს მივწერე გუშინ“
ქედაში გზიდან მანქანა გადავარდა – დაიღუპა ერთი ადამიანი 21.08.2025
ქედაში გზიდან მანქანა გადავარდა – დაიღუპა ერთი ადამიანი
რუსეთმა უკრაინაში ამერიკული საწარმო დაბომბა – ზელენსკი 21.08.2025
რუსეთმა უკრაინაში ამერიკული საწარმო დაბომბა – ზელენსკი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 აგვისტო 21.08.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 აგვისტო