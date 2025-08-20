მთავარი,სიახლეები

აქტივისტი მზია ამაღლობელის სტენსილის გამო 2 000 ლარით დააჯარიმეს

20.08.2025 •
აქტივისტი მზია ამაღლობელის სტენსილის გამო 2 000 ლარით დააჯარიმეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 20 აგვისტოს, აქტივისტი თამარ კურატიშვილი ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მარიანა ფომაევამ 2000 ლარით დააჯარიმა.

სამოქალაქო აქტივისტი მზია ამაღლობელის სტენსილის გამო დააჯარიმეს.

6 აგვისტოს საღამოს, იმ დღეს, როცა მზია ამაღლობელს ბათუმის პოლიციის უფროსისთვის სილის გაწვნის გამო 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა, აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის შესასვლელ ჭიშკარზე გაჩნდა მზია ამაღლობელის სტენსილი – „სილა რეჟიმს“.

შსს-მ გარე სათვალთვალო კამერები ამოიღო და ასე დაადგინა სტენსილის ავტორი.

თამარ კურატიშვილმა დღეს არ უარყო, რომ სტენსილი მისი გაკეთებული იყო, თუმცა იქვე განმარტა, რომ რაც გააკეთა, ყველაფერი ჯდებოდა გამოხატვის თავისუფლებაში.

სასამართლოზე თამარ კურატიშვილი მარტო, ადვოკატის გარეშე მივიდა და თქვა, რომ სტენსილები ნამდვილად მან გააკეთა, თუმცა მოქმედებდა გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში.

„სილა რეჟიმს“ – ეს სტენსილები არის ჩემი გაკეთებული. მე მიმაჩნია, რომ ეს ჯდება ჩემი გამოხატვის თავისუფლებაში. ეს წარწერები გაკეთდა 6 აგვისტოს, იმ დღეს როცა მზია ამაღლობელს განაჩენი გამოუტანეს. ეს სტენსილები იყო ბრაზი, რომლის გამოხატვაც მინდოდა.

მე ვარ აქტივისტი და ჩემი აქტივისტობის განმავლობაში ყოველთვის ვჯდებოდი კანონის ფარგლებში, ოღონდ კანონის, რომელიც ადამიანის უფლებებს არ ზღუდავს.

მე წარწერები გავაკეთე იმ შენობის ღობეზე, სადაც დააკავეს მზია ამაღლობელი“, – თქვა თამარ კურატიშვილმა სასამართლო სხდომაზე.

შსს-ს წარმომადგენელმა თეა ლაღაძემ და თენგიზ კვირკველიამ სასამართლოზე მოიტანეს ვიდეო კამერების ჩანაწერები, სადაც ჩანს როგორ აკეთებს აქტივისტი წარწერებს.

თენგიზ კვირკველიამ თქვა, რომ ამ სტენსილების შესახებ მედიასაშუალებებიდან შეიტყო, შემდეგ დასქრინა და ოქმი შეადგინა.

თუმცა საქმის მასალების მიხედვით ჩანს, რომ სოციალურ ქსელში განთავსებული სტენსილის ფოტოები ვინმე დანო დუმბაძემ დასქრინა და არა პოლიციელმა თენგიზ კვირკველიამ.

„იკვეთება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი დანაშაული“, – თქვა თეა ლაღაძემ და აქტივისტის დაჯარიმება მოითხოვა. მანვე თავის დასაბუთებაში სცადა მტკიცება, რომ აქტივისტის მიერ სტენსილის გაკეთება პოლიციის დისკრედიტაციას ისახავდა მიზნად.

„პოლიციის დისკრედიტაცია არ ყოფილა ჩემი მიზანი, არასდროს მიცდია. არ ვეთანხმები ამ ბრალდებას. მეორეც, ვამბობ, რომ ჩემი გაკეთებულია ეს სტენსილები და მე არ უარვყოფ ამას, მაგრამ ეს ჯდება გამოხატვის თავისუფლებაში.

მინდოდა რომ ეს გზავნილი – „სილა რეჟიმს“ დარჩენილიყო იმ შენობის ფასადზე, სადაც უსამართლობა მოხდა მზია ამაღლობელის მისამართით.

რაც შეეხება ამ პროცესს, ვფიქრობ, რომ ჩემს მიმართ დაწყებულია დევნა შინაარსის გამო და არა ფორმის. ებრძვიან სტენსილების შინაარსს.

რამდენი სტენსილია ბათუმის ქუჩებში? ქალბატონო მოსამართლევ, საინტერესო იქნება სტატისტიკის ნახვა, განყოფილებებიდან რამდენი მოგმართავთ იმ წარწერების გამო აი, კედლებზე რომ წერია – „გიორგი სად ხარ? „მეტალიკა“, „ნათია მიყვარხარ“.

როცა კონკრეტული შინაარსი ენიჭება ამ სტენსილებს, მხოლოდ მაშინ იწყება დევნა,“ – თქვა თამარ კურატიშვილმა საკუთარ სასამართლოზე.

„თუ იდენტიფიცირება ვერ მოხდა, როგორ მივმართავთ. ქმედებაა დარღვევა და არა შინაარსი,“- განმარტა შსს-ს წარმომადგენელმა თეა ლაღაძემ.

მოსამართლემ საბოლოოდ შსს-ს პოზიცია გაიზიარა და თამარ კურატიშვილი 2000 ლარით დააჯარიმა.

„სილა რეჟიმს“

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„ვგმობ მზია ამაღლობელის პოლიტიზებულ პატიმრობას“ – ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი
„ვგმობ მზია ამაღლობელის პოლიტიზებულ პატიმრობას“ – ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი
პოლიტიკურად მოტივირებული და დაუსაბუთებელი – ქარტია მზია ამაღლობელის განაჩენზე
პოლიტიკურად მოტივირებული და დაუსაბუთებელი – ქარტია მზია ამაღლობელის განაჩენზე
კონგრესმენები, სენატორები, ევროკავშირი – ვინ ეხმიანება მზია ამაღლობელის განაჩენს
კონგრესმენები, სენატორები, ევროკავშირი – ვინ ეხმიანება მზია ამაღლობელის განაჩენს
„შეუძლებელია მზია ამაღლობელის განაჩენის სამართლიანი დასაბუთება“ – ინტერვიუ
„შეუძლებელია მზია ამაღლობელის განაჩენის სამართლიანი დასაბუთება“ – ინტერვიუ

კიევის თქმით, დააზიანეს სადესანტო გემი, რომელიც რუსეთს უკრაინისგან ჰქონდა მიტაცებული

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 1 ივლისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 4 იანვარი

წელს რუსეთიდან საქართველოში 770 ათასი მოქალაქე შემოვიდა – ექვსი თვის მონაცემები 20.08.2025
წელს რუსეთიდან საქართველოში 770 ათასი მოქალაქე შემოვიდა – ექვსი თვის მონაცემები
ავარია ქობულეთის შემოვლით გზაზე – დაიღუპა 4 ადამიანი 20.08.2025
ავარია ქობულეთის შემოვლით გზაზე – დაიღუპა 4 ადამიანი
ბათუმში LIB.GE და რესტორანი „რუსთაველი“ დამეგობრდნენ 20.08.2025
ბათუმში LIB.GE და რესტორანი „რუსთაველი“ დამეგობრდნენ
ვინ აშენებს ცათამბჯენებს ფიროსმანის ქუჩაზე და რას აპროტესტებს მოსახლეობა 20.08.2025
ვინ აშენებს ცათამბჯენებს ფიროსმანის ქუჩაზე და რას აპროტესტებს მოსახლეობა
თიბისი კონცეპტის და Visa-ს ულიმიტო ქეშბექი სითი მოლში 20.08.2025
თიბისი კონცეპტის და Visa-ს ულიმიტო ქეშბექი სითი მოლში
აქტივისტი მზია ამაღლობელის სტენსილის გამო 2 000 ლარით დააჯარიმეს 20.08.2025
აქტივისტი მზია ამაღლობელის სტენსილის გამო 2 000 ლარით დააჯარიმეს