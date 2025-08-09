მთავარი,სიახლეები

„აღარ დამირეკავს მერიაში და 112-ში, რა აზრი აქვს?“ – მოქალაქე დატბორილი ბათუმიდან

09.08.2025 •
„აღარ დამირეკავს მერიაში და 112-ში, რა აზრი აქვს?“ – მოქალაქე დატბორილი ბათუმიდან
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„დღეს აღარ დამირეკავს ბათუმის მერიაში და 112-ში, რა აზრი აქვს?“ – კითხულობს ბათუმში, მელიქიშვილის ქუჩაზე მცხოვრები დარიკო გოგოლიშვილი-თურმანიძე. მისი ორსართულიანი სახლის პირველი სართული წვიმის შემდეგ დღესაც დაიტბორა.

დღეს, 9 აგვისტოს წვიმის შემდეგ ბათუმის არაერთი ქუჩა დატობორილია. წყალი შევიდა საცხოვრებელ სახლებში, ოფისებში…

„ქართული ოცნების“ არალეგიტიმური მთავრობა სანიაღვრე არხების პრობლემას ბათუმში წლებია არ აგვარებს.

დატბორილი პუშკინის ქუჩა ბათუმში

დარიკო გოგოლიშვილი-თურმანიძე ამბობს, რომ ყოველ გაწვიმაზე იტბორება მისი სახლი და ეზო, მაგრამ ბათუმის მერია პრობლემას არ აგვარებს, ამ ოჯახს არც ზიანის ანაზღაურება მიუღია.

დარიკო გოგოლიშვილი-თურმანიძის სამეზობლოც დატბორილია. მოქალაქეები ჰყვებიან, რომ მერიასა და მთავრობაში მათი პრობლემების შესახებ კარგად იციან, მაგრამ წლებია არაფერი იცვლება.

„112-ში ადრე რამდენჯერაც დავრეკე, მიპასუხეს, რომ ქუჩაში უნდა გავიდეს ჯერ წყალი, დაიწრიტოს და მერე ამოვტუმბავთო. ქუჩიდან რომ გავა წყალი, მერე სახლიდანაც გავა, რაში მჭირდება ამოტუმბვა?

ამიტომაც არ დამირეკავს არსად.

ყოველ გაწვიმებაზე ვიტბორებით, ავეჯი სულ გაფუჭებულია და აგურებზე შემოდებული, მერე გავა წყალი, დაალაგებ და გაწვიმდება ისევ, ამ ჩაყოლებაზე სულ ასეა ჩაიკოვსკიმდე…

ეს მთავრობის პასუხისმგებლობაა, აბა, გლეხმა რა? მერიის წარმომადგენლემა მითხრა, აგემაღლებინათ ეზოო. ესაა მთავრობის პასუხი, წყალში უნდა დავიხრჩოთ?

დღეს არავინ მოსულა. მოდიან ისე, ფოტოებს გადაირებენ და წავლენ, ვიცით, რომ იტბორებითო. ზიანის ანაზღაურება არასდროს მიგვიღია,“ – გვითხრა დარიკო გოგოლიშვილმა-თურმანიძემ და დატბორილი სახლი გვაჩვენა.

დარიკო გოგოლიშვილი-თურმანიძის დატბორილი სახლი და ეზო

მერიის სამსახურებიდან არავინ მოსულაო, გვითხრეს მელიქიშვილის ქუჩაზე

ბათუმი, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა

„ბათუმში ძლიერი წვიმის შედეგად პრობლემები შეიქმნა. აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს სანიაღვრე და ზღვაში გამსვლელი არხების გაწმენდა,“ – აღნიშნულია ბათუმის მერიის მიერ დღეს, 9 აგვისტოს გავრცელებულ ინფორმაციაში.

„დაიტბორა რამდენიმე ქუჩა, საცხოვრებელი სახლების ეზოები, სარდაფები და პირველი სართულები. „ბათუმის წყლის” და „აჭარის წყლის ალიანსის” სპეცტექნიკის გამოყენებით დაწყებულია ამოტუმბვითი სამუშაოები. შეფერხებები დაფიქსირდა მუნიციპალური ავტობუსების მოძრაობასთან დაკავშირებით. ამ დროისთვის ტრანსპორტის მოძრაობა სრულად აღდგენილია.

მდინარეებზე სიმღვრივის დონის მომატების გამო წყალმომარაგება შეიზღუდა რამდენიმე ლოკაციაზე, კერძოდ ბენზე, ბარცხანა, ორთაბათუმი, გოროდოკსა და წინსვლაში, ასევე, ფაღავასა და მაქაცარიას ქუჩებზე,“ – აღნიშნულია ბათუმის მერიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

სინოპტიკოსების ცნობით, 10 აგვისტოს აჭარაში მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა და ელჭექი, ზოგან შესაძლებელია ძლიერი, 11 აგვისტოდან კი გამოიდარებს.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია ახალ ოფისს მოიწყობს 40-მდე ოთახით
ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია ახალ ოფისს მოიწყობს 40-მდე ოთახით
„ვინ გითხრათ, რომ ჩანაცვლება ხდება?“ – ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი
„ვინ გითხრათ, რომ ჩანაცვლება ხდება?“ – ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი
„ოცნების“ ბათუმის მერობის სავარაუდო კანდიდატი 2 დღის წინ სამშენებლო კომპანიებში ფლობდა წილებს
„ოცნების“ ბათუმის მერობის სავარაუდო კანდიდატი 2 დღის წინ სამშენებლო კომპანიებში ფლობდა წილებს
„ოცნების“ შემწირველი ბიზნესმენი დაპირებას არ ასრულებს: „ქუჩაში დაგვტოვეს 500 ოჯახი“
„ოცნების“ შემწირველი ბიზნესმენი დაპირებას არ ასრულებს: „ქუჩაში დაგვტოვეს 500 ოჯახი“

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 16 აგვისტო

პუტინმა, სავარაუდოდ, არასწორად შეაფასა უკრაინის მიერ ინიციატივის ხელში აღების შესაძლებლობა – ISW 

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 15 ნოემბერი

„აღარ დამირეკავს მერიაში და 112-ში, რა აზრი აქვს?“ – მოქალაქე დატბორილი ბათუმიდან 09.08.2025
„აღარ დამირეკავს მერიაში და 112-ში, რა აზრი აქვს?“ – მოქალაქე დატბორილი ბათუმიდან
ხულოში მანქანა ხევში გადავარდა, დაიღუპა ქალი 09.08.2025
ხულოში მანქანა ხევში გადავარდა, დაიღუპა ქალი
რა ხდება რუსეთ-უკრაინის ომში – ინტერვიუ გადამდგარ გენერალთან 09.08.2025
რა ხდება რუსეთ-უკრაინის ომში – ინტერვიუ გადამდგარ გენერალთან
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 9 აგვისტო 09.08.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 9 აგვისტო
„მხოლოდ აგვისტოში გახსენდებით“- როგორ ცხოვრობენ 2008 წლის ომის მონაწილეები 08.08.2025
„მხოლოდ აგვისტოში გახსენდებით“- როგორ ცხოვრობენ 2008 წლის ომის მონაწილეები
როგორ გააცოცხლა „ოცნებამ“ წამების საბჭოთა ინსტრუმენტი – ფსიქიატრიული შემოწმება 08.08.2025
როგორ გააცოცხლა „ოცნებამ“ წამების საბჭოთა ინსტრუმენტი – ფსიქიატრიული შემოწმება