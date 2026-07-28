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„გაილახა და დაგვანება თავი“ – აჭარაში „ოცნების“ კულტურის მინისტრის მოადგილე მოქალაქესთან დაპირისპირებაზე

28.07.2026
„გაილახა და დაგვანება თავი“ – აჭარაში „ოცნების“ კულტურის მინისტრის მოადგილე მოქალაქესთან დაპირისპირებაზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აჭარაში „ოცნების“ კულტურის მინისტრის მოადგილე, ზაურ ახვლედიანი, „ბათუმელებთან“ ადასტურებს, რომ აჭარის ხელოვნების მუზეუმში ღონისძიების დროს, სიტყვიერი [ერთ-ერთი ვერსიით ფიზიკური] დაპირისპირება ჰქონდა მოქალაქესთან. ითქვა ისიც, რომ ზაურ ახვლედიანს საჯარო სივრცეში ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ და ჰქონდა დაზიანებები, მათ შორის სახის არეშიც.

შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ მოხდა.

დღეს, 28 ივლისს, ზაურ ახვლედიანს ვკითხეთ, რა მოხდა იმ დღეს მუზეუმში და ნამდვილად სცადეს თუ არა მასზე თავდასხმა.

„პირადი ამბავი იყო. გაახსენდა რაღაც და პროვოკატორობა სცადა. მუზეუმში შიგნით ტრიალებდა, მავნებლობდა და გამოვიყვანე გარეთ, რადგან გაიგონა ყველამ მისგან უზრდელობა. ცხადია, არ მოვითმენდი ამდენს“, – გვწერს ზაურ ახვლედიანი.

მიიღეთ თუ არა რაიმე ფიზიკური დაზიანება ამ ინციდენტის დროს? – ვკითხეთ ზაურ ახვლედიანს. კითხვაზე ასე გვიპასუხა: „ხელიც არ გაუქანებია. გაილახა და დაგვანება თავი“, – მოგვწერა მან.

ზაურ ახვლედიანი გვიდასტურებს იმ ფაქტსაც, რომ კაცი, რომელმაც მასთან დაპირისპირება სცადა საჯარო სივრცეში, მისი ნაცნობია, თუმცა ამ პირის ვინაობას არ ამხელს. „საჯარო მოხელე არ არის, ბიზნესი აქვს“, – გვეუბნება ახვლედიანი.

მას ასევე ვკითხეთ, მიმართა თუ არა პოლიციას და დაიწყო თუ არა საქმეზე გამოძიება? ზაურ ახვლედიანი გვწერს, რომ ფაქტზე გამოძიება არ დაწყებულა, რადგან არ მიუმართავს პოლიციისთვის.

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