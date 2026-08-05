მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

ზაურ ახვლედიანი აჭარის კულტურის სამინისტროდან პირადი განცხადებით წავიდა – სამინისტრო

05.08.2026
ზაურ ახვლედიანი აჭარის კულტურის სამინისტროდან პირადი განცხადებით წავიდა – სამინისტრო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ზაურ ახვლედიანი აჭარის კულტურის მინისტრის მოადგილე აღარ არის.

როგორც “ბათუმელებს” სამინისტროში უთხრეს, მან თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა.

“წავიდა თუ გაათავისუფლეს?” – ოფიციალურად მოადგილის წასვლას პირად განცხადებას უკავშირებენ, თუმცა ამ ფაქტს წინ უძღოდა 18 ივლისს აჭარის ხელოვნების მუზეუმში მომხდარი ინციდენტი.

“ბათუმელების” ინფორმაციით, ზაურ ახვლედიანს აჭარის ხელოვნების მუზეუმში ღონისძიების დროს დაპირისპირება ჰქონდა მოქალაქესთან. ითქვა ისიც, რომ ზაურ ახვლედიანს საჯარო სივრცეში ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ და მას ჰქონდა დაზიანებები, მათ შორის სახის არეშიც.

მუზეუმში მომხდარი კონფლიქტის ნამდვილობა რამდენიმე დღის წინ თავად ზაურ ახვლედიანმა დაადასტურა “ბათუმელებთან” საუბარში.

„პირადი ამბავი იყო. გაახსენდა რაღაც და პროვოკატორობა სცადა. მუზეუმში შიგნით ტრიალებდა, მავნებლობდა და გამოვიყვანე გარეთ, რადგან გაიგონა ყველამ მისგან უზრდელობა. ცხადია, არ მოვითმენდი ამდენს“, – უთხრა “ბათუმელებს” ზაურ ახვლედიანმა.

კითხვაზე, მიიღო თუ არა პირადად მან რაიმე ფიზიკური დაზიანება ამ ინციდენტის დროს, ზაურ ახვლედიანმა გვიპასუხა, რომ „ხელიც არ გაუქანებია. გაილახა და დაგვანება თავი”.

ზაურ ახვლედიანი წლების განმავლობაში იყო კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელი, შემდეგ მუშაობდა აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში, ბოლოს კი ახლადშექმნილ კულტურის სამინისტროში მოადგილის პოსტი ეკავა.

ვინ დაინიშნება აჭარის კულტურის მინისტრის მოადგილედ, ჯერ უცნობია.

ეს არ არის პირველის შემთხვევა, როდესაც აჭარის კულტურის სამინისტროს მაღალჩინოსანი კონფლიქტში ეხვევა. 

გასულ წელს აჭარის კულტურის მინისტრის მოადგილეს ლადო მგალობლიშვილსა და აჭარის განათლების მინისტრის მოადგილეს, აკაკი ძნელაძეს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა.

არცერთი მხარე კონფლიქტის მიზეზზე ღიად არ საუბრობს, თუმცა მალევე დატოვა თანამდებობა აკაკი ძნელაძემ, ლადო მგალობლიშვილმა კი პოსტი შეინარჩუნა.

ამავე თემაზე:

„გაილახა და დაგვანება თავი“ – აჭარაში „ოცნების“ კულტურის მინისტრის მოადგილე მოქალაქესთან დაპირისპირებაზე

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
ახალციხეში იმამის ცემის საქმეზე „სოციალური სამართლიანობის ცენტრი“ შსს-ს მიმართავს
ახალციხეში იმამის ცემის საქმეზე „სოციალური სამართლიანობის ცენტრი“ შსს-ს მიმართავს
„გაილახა და დაგვანება თავი“ – აჭარაში „ოცნების“ კულტურის მინისტრის მოადგილე მოქალაქესთან დაპირისპირებაზე
„გაილახა და დაგვანება თავი“ – აჭარაში „ოცნების“ კულტურის მინისტრის მოადგილე მოქალაქესთან დაპირისპირებაზე
„ტიტუშკების“ ორგანიზაციის ლეგალიზაცია ხდება… რეჟიმი გადადის ღია ტერორზე“ – ინტერვიუ
„ტიტუშკების“ ორგანიზაციის ლეგალიზაცია ხდება… რეჟიმი გადადის ღია ტერორზე“ – ინტერვიუ
ძალადობაში ბრალდებული პოლიციელების საქმე ბათუმის სასამართლოში – რეპორტაჟი
ძალადობაში ბრალდებული პოლიციელების საქმე ბათუმის სასამართლოში – რეპორტაჟი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 22 დეკემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 სექტემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 10 ივნისი

ბათუმის მერიის თანამშრომელი შსს-ში გადაიყვანეს 05.08.2026
ბათუმის მერიის თანამშრომელი შსს-ში გადაიყვანეს
ზაურ ახვლედიანი აჭარის კულტურის სამინისტროდან პირადი განცხადებით წავიდა – სამინისტრო 05.08.2026
ზაურ ახვლედიანი აჭარის კულტურის სამინისტროდან პირადი განცხადებით წავიდა – სამინისტრო
დააკავეს ბათუმში მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული კაცი, რომელიც იძებნებოდა 05.08.2026
დააკავეს ბათუმში მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული კაცი, რომელიც იძებნებოდა
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში 05.08.2026
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
როგორ დასრულდება ომი და რა ფაქტორები აძლიერებს უკრაინის წარმატებას რუსეთთან? – დისკუსია ვაშინგტონში 05.08.2026
როგორ დასრულდება ომი და რა ფაქტორები აძლიერებს უკრაინის წარმატებას რუსეთთან? – დისკუსია ვაშინგტონში
რუსეთმა კიევის ოლქს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტია – დაიღუპა მინიმუმ 14 ადამიანი 05.08.2026
რუსეთმა კიევის ოლქს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტია – დაიღუპა მინიმუმ 14 ადამიანი