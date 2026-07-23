შსს აცხადებს, რომ ონისე ოქრიაშვილზე თავდამსხმელი პოლიციაში თავად გამოცხადდა

შს სამინისტრო აცხადებს, რომ კომიკოსს [სთენდაფერ] ონისე ოქრიაშვილზე თავდამსხმელი ვაკე-საბურთალოს პოლიციის სამმართველოში გამოცხადდა და ამჟამად ის, სხვა საგამოძიებო მოქმედებების პარალელურად, იკითხება მომხდარ დანაშაულებრივ ფაქტთან დაკავშირებით.
გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით მიმდინარეობს.
23 ივლისს, საღამოს, სტენდაფერ კომიკოსს, ონისე ოქრიაშვილს 3 პირი დახვდა და ფიზიკურად გაუსწორდა. თავდასხმას წინ უძღოდა პროსამთავრობო მედიასა და სოცქსელებში პროპაგანდისტული კამპანია ონისე ოქრიაშვილის წინააღმდეგ გზავნილით, რომ მან შეურაცხყოფა მიაყენა მწერალ ნოდარ დუმბაძეს.
ამ ამბავს თავად ონისე ოქრიაშვილის გამოეხმაურა და განმარტა, რომ ვიდეო, რომლის საფუძველზეც მას აშავებენ, კონტექსტიდანაა ამოგლეჯილი და მწერალს კი არ მიაყენა შეურაცხყოფა, არამედ ჰიპოთეზურად განასახიერა აბსურდული ადამიანი, რომელსაც ეზიზღება ნოდარ დუმბაძე, ანუ ის, ვინც შეუძლებელია გეზიზღებოდეს.
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ქეთი დუმბაძის კომენტარი ონისე ოქრიაშვილზე ფიზიკურ თავდასხმაზე