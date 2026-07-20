მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

ბათუმის ნავთობტერმინალმა 8-წლიანი პაუზის შემდეგ საავიაციო ნავთის გადატვირთვა განაახლა

20.07.2026
ბათუმის ნავთობტერმინალმა 8-წლიანი პაუზის შემდეგ საავიაციო ნავთის გადატვირთვა განაახლა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის ნავთობტერმინალმა, რვაწლიანი შესვენების შემდეგ საავიაციო ნავთის გადატვირთვა განაახლა და გახდა ევროპიდან ყაზახეთში საავიაციო საწვავის მიწოდების საკვანძო დასაყრდენი წერტილი ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტით [შუა დერეფნით]. აღნიშნულ ინფორმაციას „ბათუმის ნავთობტერმინალი“ ავრცელებს.

​„ტერმინალმა დაიწყო ევროპული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების მიერ წარმოებული JET A1 მარკის საავიაციო ნავთის დამუშავება, რითაც გააფართოვა გადასატვირთი ტვირთების ნომენკლატურა.

საავიაციო ნავთის პირველი პარტია, 10 ათასი ტონის ოდენობით, ბათუმის ნავთობტერმინალში საზღვაო ტრანსპორტით, შავი ზღვის გავლით იქნა მიწოდებული. ამჟამად ტვირთი განთავსებულია ტერმინალში და ელოდება სარკინიგზო ვაგონ-ცისტერნების ჩამოსვლას ყაზახეთის რესპუბლიკაში შემდგომი გაგზავნისთვის.“ – წერს ნავთობტერმინალი.

„ბათუმის ნავთობტერმინალის“ ინფორმაციით „​საავიაციო ნავთის JET A1-ის გადატვირთვის განახლება აფართოებს ბათუმის ნავთობტერმინალის ლოგისტიკურ შესაძლებლობებს, ხელს უწყობს შუა დერეფნით გადაზიდვების განვითარებას, ზრდის საერთაშორისო მიწოდების ჯაჭვების მდგრადობას და ამტკიცებს სს „კაზტრანსოილის“ კომპანიათა ჯგუფის სატრანზიტო პოტენციალს.

​ბათუმის ნავთობტერმინალი არის სპეციალიზებული ნავთობტერმინალი, რომელიც, საავიაციო ნავთის გარდა, უზრუნველყოფს ნედლი ნავთობის, მაზუთის, დიზელის საწვავის, საავტომობილო ბენზინის, სხვადასხვა მარკის ნავთის, გათხევადებული ნახშირწყალბადოვანი აირებისა და სხვა თხევადი ნავთობტვირთების გადატვირთვას. 2026 წლის პირველი ნახევრის შედეგებით, ბათუმის ნავთობტერმინალში თხევადი ნავთობტვირთების გადატვირთვის მოცულობამ დაახლოებით 725 ათასი ტონა შეადგინა.“

შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალის“ მესაკუთრე ყაზახური სააქციო საზოგადოება „ყაზტრანსოილია“.

 

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
რატომ განაახლა ყაზახეთმა ბათუმის ნავთობტერმინალში ნედლი ნავთობის გადაზიდვა
რატომ განაახლა ყაზახეთმა ბათუმის ნავთობტერმინალში ნედლი ნავთობის გადაზიდვა
ბათუმის ნავთობტერმინალის განცხადება 3 ხელმძღვანელის დაკავების შემდეგ
ბათუმის ნავთობტერმინალის განცხადება 3 ხელმძღვანელის დაკავების შემდეგ
ბათუმის ნავთობტერმინალში 3 პირი დააკავეს, საგამოძიებო 15 მილიონის ნავთობზე საუბრობს
ბათუმის ნავთობტერმინალში 3 პირი დააკავეს, საგამოძიებო 15 მილიონის ნავთობზე საუბრობს
ბათუმის ნავთობტერმინალში სუს-ი და საგამოძიებო სამსახური შევიდა
ბათუმის ნავთობტერმინალში სუს-ი და საგამოძიებო სამსახური შევიდა

იარაღისა და საჰაერო თავდაცვის საშუალებების დეფიციტი გვაქვს – ზელენსკი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 13 მაისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 6 მაისი

ლეგენდარული კინოპავილიონის ახალი სიცოცხლე: NEXT-ი თბილისის ისტორიულ მემკვიდრეობას აცოცხლებს 20.07.2026
ლეგენდარული კინოპავილიონის ახალი სიცოცხლე: NEXT-ი თბილისის ისტორიულ მემკვიდრეობას აცოცხლებს
ოდესასთან სამოქალაქო გემზე 10 მეზღვაური დაიღუპა რუსეთის დარტყმის შედეგად 20.07.2026
ოდესასთან სამოქალაქო გემზე 10 მეზღვაური დაიღუპა რუსეთის დარტყმის შედეგად
ბათუმის ნავთობტერმინალმა 8-წლიანი პაუზის შემდეგ საავიაციო ნავთის გადატვირთვა განაახლა 20.07.2026
ბათუმის ნავთობტერმინალმა 8-წლიანი პაუზის შემდეგ საავიაციო ნავთის გადატვირთვა განაახლა
თაღლითობის ბრალდებით დააკავეს კაცი, რომელიც პირს მეუღლის საფლავის მოპირკეთებას დაჰპირდა 20.07.2026
თაღლითობის ბრალდებით დააკავეს კაცი, რომელიც პირს მეუღლის საფლავის მოპირკეთებას დაჰპირდა
ბათუმში დააკავეს ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი 2 პირი 20.07.2026
ბათუმში დააკავეს ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი 2 პირი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 20 ივლისი 20.07.2026
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 20 ივლისი