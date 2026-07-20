ბათუმის ნავთობტერმინალმა 8-წლიანი პაუზის შემდეგ საავიაციო ნავთის გადატვირთვა განაახლა

ბათუმის ნავთობტერმინალმა, რვაწლიანი შესვენების შემდეგ საავიაციო ნავთის გადატვირთვა განაახლა და გახდა ევროპიდან ყაზახეთში საავიაციო საწვავის მიწოდების საკვანძო დასაყრდენი წერტილი ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტით [შუა დერეფნით]. აღნიშნულ ინფორმაციას „ბათუმის ნავთობტერმინალი“ ავრცელებს.
„ტერმინალმა დაიწყო ევროპული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების მიერ წარმოებული JET A1 მარკის საავიაციო ნავთის დამუშავება, რითაც გააფართოვა გადასატვირთი ტვირთების ნომენკლატურა.
საავიაციო ნავთის პირველი პარტია, 10 ათასი ტონის ოდენობით, ბათუმის ნავთობტერმინალში საზღვაო ტრანსპორტით, შავი ზღვის გავლით იქნა მიწოდებული. ამჟამად ტვირთი განთავსებულია ტერმინალში და ელოდება სარკინიგზო ვაგონ-ცისტერნების ჩამოსვლას ყაზახეთის რესპუბლიკაში შემდგომი გაგზავნისთვის.“ – წერს ნავთობტერმინალი.
„ბათუმის ნავთობტერმინალის“ ინფორმაციით „საავიაციო ნავთის JET A1-ის გადატვირთვის განახლება აფართოებს ბათუმის ნავთობტერმინალის ლოგისტიკურ შესაძლებლობებს, ხელს უწყობს შუა დერეფნით გადაზიდვების განვითარებას, ზრდის საერთაშორისო მიწოდების ჯაჭვების მდგრადობას და ამტკიცებს სს „კაზტრანსოილის“ კომპანიათა ჯგუფის სატრანზიტო პოტენციალს.
ბათუმის ნავთობტერმინალი არის სპეციალიზებული ნავთობტერმინალი, რომელიც, საავიაციო ნავთის გარდა, უზრუნველყოფს ნედლი ნავთობის, მაზუთის, დიზელის საწვავის, საავტომობილო ბენზინის, სხვადასხვა მარკის ნავთის, გათხევადებული ნახშირწყალბადოვანი აირებისა და სხვა თხევადი ნავთობტვირთების გადატვირთვას. 2026 წლის პირველი ნახევრის შედეგებით, ბათუმის ნავთობტერმინალში თხევადი ნავთობტვირთების გადატვირთვის მოცულობამ დაახლოებით 725 ათასი ტონა შეადგინა.“
შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალის“ მესაკუთრე ყაზახური სააქციო საზოგადოება „ყაზტრანსოილია“.