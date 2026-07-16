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„კიბიდან გადმოაგდო, გვამი კი ეზოში დამარხა“ – მკვლელობის საქმეზე პირს 14 წელი მიუსაჯეს

16.07.2026
„კიბიდან გადმოაგდო, გვამი კი ეზოში დამარხა“ – მკვლელობის საქმეზე პირს 14 წელი მიუსაჯეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროკურატურის ცნობით, რუსთავის საქალაქო სასამართლომ დმანისში მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავედ ცნო.

გამოძიების ვერსიით, 2025 წლის 22 ოქტომბერს დმანისში, ბრალდებულმა შურისძიების მოტივით, „განზრახ მოკვლის მიზნით, ხელის დარტყმით კიბიდან გადმოაგდო დაზარალებული, რომელიც მიღებული დაზიანების შედეგად ადგილზე გარდაიცვალა.

დანაშაულის ჩადენის შემდეგ ბრალდებულმა გვამი თავისივე საცხოვრებელი სახლის ეზოში დამარხა, ხოლო მის კუთვნილ მობილურ ტელეფონს ფარულად დაეუფლა“ – ერს პროკურატურა.

სამართალდამცველებმა ბრალდებული 2025 წლის 5 ნოემბერს დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით (განზრახ მკვლელობა) და 177-ე მუხლის პირველი ნაწილით (ქურდობა) წარედგინა.

რუსთავის სასამართლომ ბრალდებული სრულად ცნო დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებაში და 14 წლით პატიმრობა მიუსაჯა.

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