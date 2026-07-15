ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს ავტომანქანა დაეჯახა, ის კლინიკაშია გადაყვანილი

ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე კლინიკაშია გადაყვანილი. მას ავტომანქანა დაეჯახა. ინფორმაცია ამის თაობაზე თავადა ზურაბ ჯაფარიძემ გაავრცელა ფეისბუქზე.
„სკუტერზე მანქანა დამეჯახა. მოტეხილობა არ მაქვს, დაჟეჟილობები მხოლოდ. ტვინის შერყევა მაქვს და რაღაცები არ მახსოვს. კლინიკაში ვარ კვლევებზე. პოლიცია მოვიდა, ამოვიღებთ კამერებსო. სად რა მოხდა, არაფერი მახსოვს“, – წერს ზურაბ ჯაფარიძე.
შემთხვევის შესახებ ისაუბრა ზურას ძმამ, გია ჯაფარიძემაც.
„მანქანა დაეჯახა. იმ მომენტს, რა მომენტშიც მანქანა დაეჯახა, ვერ იხსენებს. ჯერ კვლევები მიდის კლინიკაში, კლინიკაში შესვლა არ შეიძლება და არ ვიცით, ზუსტად რა აქვს დაშავებული. მე ცოტა ხანში ვიყავი შესული და დაჟეჟილობები აქვს, როგორც ვიცი“, – ამბობს „ფორმულასთან“ კომენტარში გია ჯაფარიძე.
ზურაბ ჯაფარიძე კლინიკა „მედიქლაბში“ დღის 12:00 საათზე შეიყვანეს.