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ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს ავტომანქანა დაეჯახა, ის კლინიკაშია გადაყვანილი

15.07.2026
ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს ავტომანქანა დაეჯახა, ის კლინიკაშია გადაყვანილი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე კლინიკაშია გადაყვანილი. მას ავტომანქანა დაეჯახა. ინფორმაცია ამის თაობაზე თავადა ზურაბ ჯაფარიძემ გაავრცელა ფეისბუქზე.

„სკუტერზე მანქანა დამეჯახა. მოტეხილობა არ მაქვს, დაჟეჟილობები მხოლოდ. ტვინის შერყევა მაქვს და რაღაცები არ მახსოვს. კლინიკაში ვარ კვლევებზე. პოლიცია მოვიდა, ამოვიღებთ კამერებსო. სად რა მოხდა, არაფერი მახსოვს“, – წერს ზურაბ ჯაფარიძე.

შემთხვევის შესახებ ისაუბრა ზურას ძმამ, გია ჯაფარიძემაც.

„მანქანა დაეჯახა. იმ მომენტს, რა მომენტშიც მანქანა დაეჯახა, ვერ იხსენებს. ჯერ კვლევები მიდის კლინიკაში, კლინიკაში შესვლა არ შეიძლება და არ ვიცით, ზუსტად რა აქვს დაშავებული. მე ცოტა ხანში ვიყავი შესული და დაჟეჟილობები აქვს, როგორც ვიცი“, – ამბობს „ფორმულასთან“ კომენტარში გია ჯაფარიძე.

ზურაბ ჯაფარიძე კლინიკა „მედიქლაბში“ დღის 12:00 საათზე შეიყვანეს.

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