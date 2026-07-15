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უკრაინის დრონებმა შავ ზღვაში რუსეთის „ჩრდილოვანი ფლოტის“ 20 გემს დაარტყეს – ბროვდი

15.07.2026
უკრაინის დრონებმა შავ ზღვაში რუსეთის „ჩრდილოვანი ფლოტის“ 20 გემს დაარტყეს – ბროვდი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის შეიარაღებული ძალების უპილოტო სისტემების მეთაურის, რობერტ ბროვდის განცხადებით, 15 ივლისს, გამთენიისას, უკრაინის შეიარაღებული ძალების უპილოტო სისტემებმა შავ ზღვაში, ოკუპირებული ყირიმის ნახევარკუნძულის მახლობლად რუსეთის ე.წ. „ჩრდილოვანი ფლოტის“ 20 გემს დაარტყეს.

მისივე თქმით, 20 გემიდან 17 ნავთობტანკერი, ორი გაზის ტანკერი და ერთი ბუქსირი იყო.

უკრაინული მედია ბროვდის განცხადებებზე დაყრდნობით წერს, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების უპილოტო სისტემებმა ცხრა დღის განმავლობაში აზოვის ზღვაში 116 გემი დააზიანეს.

რუსული მხარე აღნიშნულ ინფორმაციაზე ჯერ-ჯერობით კომენტარს არ აკეთებს.

ბროვდის თქმით, რუსეთის „ჩრდილოვანი ფლოტის“ მცირე და საშუალო ზომის ტანკერების დაზიანება, ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდის ნავთობის ექსპორტს პორტებიდან ვოლგა-დონის არხითა და აზოვის ზღვის გავლით.

 

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